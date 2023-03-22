В Самаре стартовал гарантийный осмотр дорог, отремонтированных по нацпроекту 

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На участках улично-дорожной сети обследуют все элементы, которые фигурировали в ремонте и благоустройстве. Там, где недочеты уже выявлены, подрядные организации приступают к исполнению гарантийных обязательств в ближайшее время.



Так, в прошедшем дорожно-строительном сезоне на средства нацпроекта обновлен участок дороги на улице Дачной в границах улицы Чернореченской и Московского шоссе.



По итогам проверки на улице Дачной выявлена небольшая просадка в районе люка смотрового колодца. Серьезного влияния на эксплуатационные способности дороги это не оказывает, но недостаток в любом случае должен быть устранен, подчеркивают специалисты.

Всего до 1 мая будет проверено более 150 гарантийных объектов. Это касается и тех участков, которые отремонтированы комплексно и капитально, и тех, где был выполнен «карточный» ремонт покрытия.

Фото: администрация Самары