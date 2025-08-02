В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»

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В Самаре на 85% выполнена реконструкция самого крупного городского фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне». Подрядчик полностью завершил облицовку стен чаши красногорским гранитом, смонтировал оборудование.



«Фонтан – основной элемент площади Героев 21 Армии, поэтому помимо реконструкции самого сооружения важно восстановить прилегающую территорию. На каждом этапе четко контролируем качество работ и соответствие материалов, знаю, что за работой каждый день следят жители близлежащих домов, активно участвует архитектор, автор первоначального проекта фонтана 1985 года Дмитрий Алексеевич Моргун. По итогу сооружение должно быть столь же надежным, но более современным и высокотехнологичным», - сказал глава города Самара Иван Носков.



Сейчас на объекте завершен монтаж трубопровода для гидравлических модулей, установлено около 200 форсунок, электрооборудование, подключены фонари в чашах, на дне фонтана площадью 1600 квадратных метров полностью уложено покрытие из брекчии. Рабочие приступили к монтажу аудиосистемы с опорами и системы видеонаблюдения.



«Самая сложная часть работ была связана с реконструкцией «подземной» части фонтана, демонтажем изношенных инженерных коммуникаций 80-х годов и монтажом современного гидравлического оборудования, - отметил начальник строительного участка Вадим Еськов. – Сейчас работа бригады сосредоточена на чаше фонтана, где наносим смальтовый орнамент Георгиевской ленты, и на прилегающей территории – на площади 2300 квадратных метров укладываем новое плиточное покрытие».

Фото: скрин видео горадминистрации