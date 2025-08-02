Я нашел ошибку
Главные новости:
Мужчина пояснил, что собрал дикорастущую коноплю на пустыре, высушил и хранил её для собственного употребления.
В Сызрани мужчина хранил дома марихуану
Днем 3 и 4 августа 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
Днем 3 и 4 августа 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 2 августа и днем 3 августа местами в Самарской области ожидается гроза
В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 2 августа и днем 3 августа местами в Самарской области ожидается гроза
Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам
Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам
В Самаре чиновница провалилась в дыру около трибуны перед заседанием гордумы
В Самаре чиновница провалилась в дыру около трибуны перед заседанием гордумы
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
В Сызрани иномарка столкнулась с мотоциклом
В Сызрани иномарка столкнулась с мотоциклом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.01
EUR 91.71
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»

2 августа 2025 13:50
106
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»

 

В Самаре на 85% выполнена реконструкция самого крупного городского фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне». Подрядчик полностью завершил облицовку стен чаши красногорским гранитом, смонтировал оборудование. 

«Фонтан – основной элемент площади Героев 21 Армии, поэтому помимо реконструкции самого сооружения важно восстановить прилегающую территорию. На каждом этапе четко контролируем качество работ и соответствие материалов, знаю, что за работой каждый день следят жители близлежащих домов, активно участвует архитектор, автор первоначального проекта фонтана 1985 года Дмитрий Алексеевич Моргун. По итогу сооружение должно быть столь же надежным, но более современным и высокотехнологичным», - сказал глава города Самара Иван Носков

Сейчас на объекте завершен монтаж трубопровода для гидравлических модулей, установлено около 200 форсунок, электрооборудование, подключены фонари в чашах, на дне фонтана площадью 1600 квадратных метров полностью уложено покрытие из брекчии. Рабочие приступили к монтажу аудиосистемы с опорами и системы видеонаблюдения. 

«Самая сложная часть работ была связана с реконструкцией «подземной» части фонтана, демонтажем изношенных инженерных коммуникаций 80-х годов и монтажом современного гидравлического оборудования, - отметил начальник строительного участка Вадим Еськов. – Сейчас работа бригады сосредоточена на чаше фонтана, где наносим смальтовый орнамент Георгиевской ленты, и на прилегающей территории – на площади 2300 квадратных метров укладываем новое плиточное покрытие». 

Фото: скрин видео горадминистрации

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
02 августа 2025, 12:49
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
Его супруге потребовалась медицинская помощь, в настоящее время ее жизни ничто не угрожает. Происшествия
128
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары
02 августа 2025, 09:59
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары
Утром 2 августа беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске в Самарской области. Происшествия
181
Вячеслав Федорищев поздравил десантников по случаю Дня Воздушно-десантных войск России и 95-летия образования ВДВ
02 августа 2025, 09:48
Вячеслав Федорищев поздравил десантников по случаю Дня Воздушно-десантных войск России и 95-летия образования ВДВ
Воздушно-десантные войска – это школа мужества и патриотизма со своей богатой историей и славными боевыми традициями. Общество
283

В центре внимания
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
2 августа 2025  13:50
В Самаре состоялся технический запуск фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
100
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
2 августа 2025  12:49
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
136
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары
2 августа 2025  09:59
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары
185
Вячеслав Федорищев поздравил десантников по случаю Дня Воздушно-десантных войск России и 95-летия образования ВДВ
2 августа 2025  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил десантников по случаю Дня Воздушно-десантных войск России и 95-летия образования ВДВ
291
Специалисты компании «Т Плюс» приступят к ремонту теплосетей от водогрейной котельной поселка 116 км Куйбышевского района Самары. 
1 августа 2025  20:52
На две недели приостановят подачу горячей воды в части Куйбышевского района Самары
309
Весь список