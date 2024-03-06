В Самаре снесут заброшенный аварийный корпус детского сада № 249

142

Сейчас его не используют. Об этом ИА sovainfo.ru сообщили представители дошкольного учреждения.

Детский сад № 249 находится на 6-й просеке. Его построили в 1957 году. Всего в нем восемь корпусов. Подрядчику не позднее 15 мая необходимо снести первый на 236,74 кв. м.

- Это свободное здание, сейчас в нем никого нет. Территорию огородят и уже потом объект демонтируют. На наших воспитанников это никак не повлияет, - объяснили представители детсада.

Начальная цена контракта - 1,78 млн рублей. Он действует до конца нынешнего года. Заявки на участие в аукционе принимают до 14 марта. Победителя определят 18-го числа того же месяца.