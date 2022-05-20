В Самаре снесут три аварийных дома

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В Красноглинском районе Самары снесут три аварийных дома. Они уже расселены, однако администрация пока не проводит работы по демонтажу этих построек.

Районная прокуратура провела проверку. Выяснилось, что аварийные дома, находящиеся в поселке Управленческий, расселены и непригодны для эксплуатации. Здания подлежат обязательному сносу и находятся по адресам:

ул. Сергея Лазо, д. 14;

ул. Солдатская, д. 11;

квартал 7, д. 15, литера И;

После сноса строений администрация должна будет вывезти с территории строительный мусор. Сейчас прокурор района направил три исковых заявления в Ленинский районный суд Самары об обязании департамента управления имуществом города организовать демонтаж многоквартирных аварийных домов, пишет ГТРК Самара.

"Исковые заявления прокурора района находятся в стадии рассмотрения", - добавили в прокуратуре.