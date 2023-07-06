В Самаре снесут ряд домов на Мехзаводе и Управленческом

123

В Самаре должны сровнять с землей несколько зданий в Красноглинском районе. Причем сделать чиновники это обязаны через суд.

— Жилые дома, расположенные по адресу поселок Мехзавод, квартал 1, дом 19, литера д и поселок Управленческий, улица Сергея Лазо, дом 12, признаны аварийными и подлежащими сносу. Дома полностью расселены, вместе с тем их снос (демонтаж), ликвидацию свалки и зачистку территории от строительного мусора органы местного самоуправления до сих пор не провели. Меры по сносу не принимаются уже длительное время, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Представители надзорного ведомства направили в Ленинский районный суд исковые заявления, которые обязывают городской департамент управления имуществом организовать снос домов и ликвидацию свалки строительного мусора. Иски суд удовлетворил, пишет 63.ру.

Зачищать собираются территорию в другой части города. Правда, пока до суда дело не дошло. В середине июня на сайте мэрии появились постановления об изъятии для муниципальных нужд зданий по следующим адресам.

поселок Вторчермет, 4;

улица Пушкина, 234 и, и1;

Воронежская, 17, 20;

Свободы/Воронежская, 116/15.

Дома считаются ветхими и аварийными. Жильцов расселили. Сровнять с землей намерены также и три дома около ТЦ LETOUT.