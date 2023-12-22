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В Самаре снесут еще 32 аварийных дома

22 декабря 2023 13:41
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В Самаре снесут еще 32 аварийных дома

Победитель торгов взялся выполнить работы по сносу аварийных домов в разных районах города за 36,9 млн рублей.

Подрядчика искал департамент управления имуществом Самары. Всего в аукционе участвовало восемь организаций. Начальная цена контракта составляла почти 67,1 млн рублей.

Победитель предложил выполнить работы за 36,9 млн рублей, что почти на 30 млн рублей ниже изначальной стоимости. Теперь ему предстоит снести 32 аварийных дома, расположенных в разных районах Самары. Контракт действует до конца 2024 года, пишет Сова.

В начале декабря мы сообщали, что Дмитрий Азаров взял на контроль вопрос расселения аварийного дома в Кировском районе. Об этом он заявил в ходе прямого эфира, на котором отвечал на вопросы жителей губернии.

Также в областном центре нашли подрядчика для сноса неиспользуемого пожарного депо на набережной. Организация выполнит работы за 1,7 млн рублей. Это почти на 3 млн рублей меньше начальной цены контракта.

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