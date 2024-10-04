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В Самаре снесут аварийный дом на улице Садовой, 5, площадью 195 квадратных метров. Он был построен в 1917 году и сейчас пустует, так как мэрия уже расселила жильцов.

«Изъять для муниципальных нужд земельный участок на улице Садовой, 5 площадью 195 квадратных метров», — говорится в документе.

Еще власти изымут четыре квартиры, общей площадью почти 130 квадратных метров. Как отметили в департаменте управления имуществом, после оценки убытков администрация будет вести переговоры с владельцами жилья для того, чтобы предложить им взамен новые квартиры, пишет ГТРК-Самара.