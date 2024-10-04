Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские музыкальные сервисы начали маркировать музыкантов-иноагентов
Российские музыкальные сервисы начали маркировать музыкантов-иноагентов
В Госдуме хотят ограничить вывоз красной икры с Чукотки и из Хабаровского края
В Госдуме хотят ограничить вывоз красной икры с Чукотки и из Хабаровского края
В Самаре снесут аварийный дом на улице Садовой
В Самаре снесут аварийный дом на улице Садовой
ЕС может вынудить Боснию и Герцеговину ввести визовый режим с Россией
ЕС может вынудить Боснию и Герцеговину ввести визовый режим с Россией
Рынок новых грузовиков в России падает шестой месяц подряд
Рынок новых грузовиков в России падает шестой месяц подряд
В Самаре горел заброшенный кинотеатр «Юность»
В Самаре горел заброшенный кинотеатр «Юность»
ЦБ: средняя максимальная ставка в топ-10 банков выросла до 18,71%
ЦБ: средняя максимальная ставка в топ-10 банков выросла до 18,71%
Суд обязал Фонд капремонта организовать ремонт в трех многоквартирных домах Сызрани
Суд обязал Фонд капремонта организовать ремонт в трех многоквартирных домах Сызрани
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.03
0.52
EUR 104.87
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Эксперт: 6 основных причин регулярно проходить диспансеризацию в возрасте 60 лет и старше
В губернии в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГАИ
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре снесут аварийный дом на улице Садовой

4 октября 2024 21:33
174
В Самаре снесут аварийный дом на улице Садовой

В Самаре снесут аварийный дом на улице Садовой, 5, площадью 195 квадратных метров. Он был построен в 1917 году и сейчас пустует, так как мэрия уже расселила жильцов.

«Изъять для муниципальных нужд земельный участок на улице Садовой, 5 площадью 195 квадратных метров», — говорится в документе.

Еще власти изымут четыре квартиры, общей площадью почти 130 квадратных метров. Как отметили в департаменте управления имуществом, после оценки убытков администрация будет вести переговоры с владельцами жилья для того, чтобы предложить им взамен новые квартиры, пишет ГТРК-Самара.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
568
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
2 октября 2024  22:39
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
576
осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
2 октября 2024  11:40
Осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
501
1 октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
2 октября 2024  11:26
С октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
844
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
2 октября 2024  10:43
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
835
Весь список