В Самаре снесли рынок на Солнечной

В Самаре стало на один рынок меньше. Об этом доложили главе региона во время оперативного совещания правительства, пишет 63.ру.

«В Самаре ликвидированы незаконные торговые ряды на Солнечной в районе дома № 16», — сообщила руководитель департамента информационной политики Самарской области Дина Черемушкина.

О проблемах торговых рядом в этой части Промышленного района стало известно осенью 2024 года. Тогда в Арбитражный суд Самарской области поступил иск от первого заместителя прокурора Самары. Ответчиком в процессе выступили МП «Ремжилуниверсал» и ООО «Эльбрус».

Несколько месяцев потребовалось сторонам, чтобы доказать свою позицию в арбитраже. В итоге первая инстанция озвучила свое решение в начале июня 2025 года:

«Иск удовлетворить. Признать договор аренды объекта — благоустроство территории от 7 марта 2017 года, заключенный между МП „Ремжилуниверал“ и „Эльбрус“ недействительной (ничтожной) сделкой в силу притворности», — следует из материалов, опубликованных на сайте арбитража.