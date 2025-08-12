В Самаре снесли рынок на Солнечной

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
13 августа в регионе днем дождь, возможна гроза, до +24°С
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».
Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»
Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.
Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония»
12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
В начале встречи сотрудники полиции совместно с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Гранит», сделали утреннюю зарядку.
Самарские транспортные полицейские и общественники провели встречу с отдыхающими в детском оздоровительном лагере
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод.
Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.11
EUR 92.95
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре снесли рынок на Солнечной

12 августа 2025 14:01
204
В Самаре снесли рынок на Солнечной

В Самаре стало на один рынок меньше. Об этом доложили главе региона во время оперативного совещания правительства, пишет 63.ру.

«В Самаре ликвидированы незаконные торговые ряды на Солнечной в районе дома № 16», — сообщила руководитель департамента информационной политики Самарской области Дина Черемушкина.

О проблемах торговых рядом в этой части Промышленного района стало известно осенью 2024 года. Тогда в Арбитражный суд Самарской области поступил иск от первого заместителя прокурора Самары. Ответчиком в процессе выступили МП «Ремжилуниверсал» и ООО «Эльбрус». 

Несколько месяцев потребовалось сторонам, чтобы доказать свою позицию в арбитраже. В итоге первая инстанция озвучила свое решение в начале июня 2025 года:

«Иск удовлетворить. Признать договор аренды объекта — благоустроство территории от 7 марта 2017 года, заключенный между МП „Ремжилуниверал“ и „Эльбрус“ недействительной (ничтожной) сделкой в силу притворности», — следует из материалов, опубликованных на сайте арбитража.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
197
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
116
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
260
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
126
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
217
Весь список