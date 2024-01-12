В Самаре службы благоустройства усилили темпы работы по расчистке города от снега

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Потепление после устойчивых морозов привело к обильному выпадению снежных осадков и усилению порывов ветра до 20 м/с. В свзи с этим отдельные участки города были занесены сильнее. За ночь с 11 по 12 января выпало около 8.7 мм снега, что составляет 15.5 процента значения месячной нормы. Накануне Глава Самары Накануне Глава Самары Елена Лапушкина поручила службам благоустройства скорректировать свою работу с учётом продолжительного снегопада и обеспечить очистку дорог с маршрутами движения общественного транспорта, подъездов и подходов к социальным учреждениям, остановок и тротуаров, выходов из подъездов, чтобы подготовить город к новому рабочему дню.

С учетом изменившихся метеорологических условий в ночную смену в уборке улиц города было задействовано 254 единицы техники и 83 дорожных рабочих. Расчистка продолжается в непрерывном режиме.

«Работа длилась всю ночь из-за непрекращающегося снегопада, основной упор производился на уборку снега с проезжих частей. В дневную смену расчистка осуществляется с помощью порядка 300 единиц техники. К работам привлечен 3301 дворник. В первую очередь расчищаем подъезды и подходы к социальным учреждениям и остановкам общественного транспорта. Возможность беспрепятственного движения общественного транспорта в городе обеспечена. Согласно прогнозу синоптиков ожидается понижение температуры воздуха до -30 градусов, поэтому задача сейчас максимально расчистить снег на остальных территориях города, чтобы предотвратить образование наледи. Большая просьба с пониманием относиться к тому, что специалистам благоустройства приходится работать в дневные часы, это может создавать помехи для движения транспорта», – рассказал заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – руководитель Управления благоустройства Виктор Ненашев.

За минувшие сутки вывезено более 5 тысяч тонн снежных накоплений. Таким образом, за сезон спецплощадки пополнили 101,5 тыс. тонн снега.

Чтобы не допустить образования снежных заносов, улично-дорожная сеть обрабатывается противогололедными материалами. За сутки использовали 354,9 тонн.

Районные службы благоустройства, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН с раннего утра также организовали работы по расчистке территорий от последствий интенсивного снегопада.

Первоочередное внимание уделяется уборке от снега входных групп подъездов, придомовых территорий, тротуарных дорожек во дворах, внутриквартальных и дворовых проездов, лестничных спусков. Напомним, за эти территории ответственны районные администрации. Они координируют деятельность управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН, районных служб благоустройства.

В расчистке внутриквартальных и дворовых территорий сегодня задействовано 90 единиц техники и 2908 дворников.

При этом главы районных администраций, в том числе при участии управляющих микрорайонами, проводят мониторинг состояния вверенных им территорий. В случае если те или иные организации недобросовестно исполняют обязанности, на них незамедлительно составят соответствующие акты. В дальнейшем документация может быть направлена для прокурорского реагирования и в адрес ГЖИ.

Фото: горадминистрация Самары