Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
Еще 482 объекта в работе. В том числе в 22 домах меняют лифты, в 83 домах ремонтируют фундамент.
В рамках программы капремонта в Самаре к настоящему времени готовы 149 зданий
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.
Раньше срока: «Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра
Жители и гости Самарской области увидят выступления популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша», а также региональных артистов и коллективов, станут участниками культурных и спортивных событий.
В Самаре на площади Куйбышева состоится Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» 
В нём могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр субъектов МСП, и чей ОКВЭД относится к сфере креативных индустрий.
В Самарской области стартовал прием заявок на обучающий курс для креативных предпринимателей
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону

15 августа 2025 16:30
91
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.

В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону. Департамент образования администрации Самары доложил на очередном оперативном совещании главе города Ивану Носкову о завершении гидравлических испытаний внутренних систем на 393 объектах, что составляет 82% всех объектов. Полностью готовы на сегодняшний день 113 объектов, что составляет 24%, от общего количества и подтверждено специалистами «Энергосбыт Т Плюс» и других теплоснабжающих организаций. 

В учреждениях образования Самары летом проводят капитальные или частичные ремонты систем отопления, в том числе замену стояков, лежаков и радиаторов. Одно из них – школа №161, где в этом году полностью заменены основные участки системы отопления коридоров, пищеблока и спортивного зала, включая 62 радиатора и 340 погонных метров труб. В школе №118, которая находится в п. Красная Глинка, в этом году также прошел ремонт и частичная замена системы отопления, сейчас там проходят профилактические работы, тестирование работы всех регуляторов, подготовка к гидравлическим испытаниям совместно с теплоснабжающей организацией. 

В настоящее время учреждениями проводится отработка замечаний теплоснабжающих организаций для осуществления повторного выхода и оценки готовности. Кроме того, ведутся ремонтные работы по 35 объектам, по которым обнаружены дефекты в результате проведения гидравлических испытаний.

 

Фото:   администрация Самары

Самара

