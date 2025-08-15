91

В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону. Департамент образования администрации Самары доложил на очередном оперативном совещании главе города Ивану Носкову о завершении гидравлических испытаний внутренних систем на 393 объектах, что составляет 82% всех объектов. Полностью готовы на сегодняшний день 113 объектов, что составляет 24%, от общего количества и подтверждено специалистами «Энергосбыт Т Плюс» и других теплоснабжающих организаций.



В учреждениях образования Самары летом проводят капитальные или частичные ремонты систем отопления, в том числе замену стояков, лежаков и радиаторов. Одно из них – школа №161, где в этом году полностью заменены основные участки системы отопления коридоров, пищеблока и спортивного зала, включая 62 радиатора и 340 погонных метров труб. В школе №118, которая находится в п. Красная Глинка, в этом году также прошел ремонт и частичная замена системы отопления, сейчас там проходят профилактические работы, тестирование работы всех регуляторов, подготовка к гидравлическим испытаниям совместно с теплоснабжающей организацией.



В настоящее время учреждениями проводится отработка замечаний теплоснабжающих организаций для осуществления повторного выхода и оценки готовности. Кроме того, ведутся ремонтные работы по 35 объектам, по которым обнаружены дефекты в результате проведения гидравлических испытаний.

Фото: администрация Самары