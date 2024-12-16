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В Самаре сегодня днем для продолжения расчистки городских улиц выйдет более 250 спецмашин и более 2000 дворников

16 декабря 2024 13:43
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В Самаре сегодня днем для продолжения расчистки городских улиц выйдет более 250 спецмашин и более 2000 дворников

16 декабря в Администрации Самары подвели итоги работы служб по ликвидации последствий снегопада и метели в ночь с 15 на 16 декабря. По поручению и.о. главы Ивана Носкова сегодня днем для продолжения расчистки городских улиц выйдет более 250 спецмашин и более 2000 дворников.

«У нас не просто «выпал снежок», а прошел хороший снегопад, и он не закончится одним днем. Такая снежная зима украшает город, но доставляет неудобства жителям, - отметил Иван Носков. - Нерасчищенный двор - это минимальный ущерб, который мог нанести снегопад. Плохо, что не все управляющие компании были к этому готовы. Главное, оперативно обеспечить возможность проезда машинам скорой помощи, пожарным, полиции, общественному транспорту. Сейчас необходимо особое внимание уделить расчистке второстепенных улиц и внутриквартальных проездов, оперативному вывозу снега».

На особом контроле остается расчистка остановок и съездов с основных транспортных магистралей, а также минимизация заужения дорог для обеспечения комфортного передвижения транспорта. Коммунальные службы проводят обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами.

Не оставляйте припаркованные авто вдоль проезжей части с целью обеспечения качественной уборки, а также будьте внимательными при движении в темное время суток на участках, где работает техника.

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