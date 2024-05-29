В Самаре с учетом многочисленных обращений горожан отремонтируют улицу Ново-Вокзальную на всем ее протяжении

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В Самаре с учетом многочисленных обращений горожан в этом сезоне на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют улицу Ново-Вокзальную на всем ее протяжении, а это больше 5 км.

Работы уже проводят. В частности, в ночь на 29 мая на одном из участков организовали укладку покрытия. Предусмотрели устройство не только верхнего слоя, но и выравнивающего.

Дорожное полотно обретет высокую прочность и устойчивость к значительным эксплуатационным нагрузкам. Это крайне необходимо, поскольку на улице интенсивное движение. В этом заключается и сложность в ходе проведения ремонта. Однако даже во время укладки асфальта движение полностью не ограничивают. Для автомобилистов доступна свободная полоса, пишет Самара-ГИС.