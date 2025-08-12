Я нашел ошибку
Главные новости:
Ориентировочные сроки завершения работ 10.09.2025 года.
В Самаре с 13 августа временно меняется схема дорожного движения на пересечении улиц Демократической и Арены-2018
Для тушения привлекаются 7 специалистов, 2 единицы техники.
В Самаре на улице Ново-Садовой во время движения загорелся автобус
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
13 августа в регионе днем дождь, возможна гроза, до +24°С
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».
Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»
Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.
Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония»
12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
В начале встречи сотрудники полиции совместно с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Гранит», сделали утреннюю зарядку.
Самарские транспортные полицейские и общественники провели встречу с отдыхающими в детском оздоровительном лагере
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.67
-0.11
EUR 92.95
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре с 13 августа временно меняется схема дорожного движения на пересечении улиц Демократической и Арены-2018

12 августа 2025 16:58
82
Ориентировочные сроки завершения работ 10.09.2025 года.

В Самаре 13 августа временно меняется схема организации дорожного движения на пересечении улиц Демократической и Арены-2018.

Схема изменена в связи с проведением комплекса работ по устройству монолитной железобетонной плиты, объединяющей буронабивные сваи и перекрытием для этого двух полос движения по направлению «из города».

Согласно временной схеме, проезд разрешен по одной полосе на выезд и по одной на въезд в город.
Также остается закрытым въезд и выезд на улицу Арена-2018 (кроме правого поворота с улицы Демократической).
Ориентировочные сроки завершения работ 10.09.2025 года.

 Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты с учётом ремонтных работ, сообщает дептранс СО.

 

Фото:   минтранс СО

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для тушения привлекаются 7 специалистов, 2 единицы техники.
12 августа 2025, 16:47
В Самаре на улице Ново-Садовой во время движения загорелся автобус
Для тушения привлекаются 7 специалистов, 2 единицы техники. Происшествия
24
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
12 августа 2025, 16:34
13 августа в регионе днем дождь, возможна гроза, до +24°С
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С. Экология
48
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».
12 августа 2025, 16:20
Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ». Транспорт
84

В центре внимания
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
215
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
128
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
269
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
133
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
226
Весь список