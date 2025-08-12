В Самаре с 13 августа временно меняется схема дорожного движения на пересечении улиц Демократической и Арены-2018

82

В Самаре 13 августа временно меняется схема организации дорожного движения на пересечении улиц Демократической и Арены-2018.



Схема изменена в связи с проведением комплекса работ по устройству монолитной железобетонной плиты, объединяющей буронабивные сваи и перекрытием для этого двух полос движения по направлению «из города».



Согласно временной схеме, проезд разрешен по одной полосе на выезд и по одной на въезд в город.

Также остается закрытым въезд и выезд на улицу Арена-2018 (кроме правого поворота с улицы Демократической).

Ориентировочные сроки завершения работ 10.09.2025 года.



Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты с учётом ремонтных работ, сообщает дептранс СО.

Фото: минтранс СО