В Самаре ремонта требуют 80% детских площадок

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По поручению главы региона Вячеслава Федорищева в областной столице специалисты проводят мониторинг и инвентаризацию дворовых площадок, пишет Сова.

Так, осмотрели уже 3309 объектов, в том числе 2658 детских.



В рамках обхода провели оперативный косметический ремонт почти на 100 территориях, в том числе игровых элементов, стерли вандальные надписи, поменяли или устранили аварийные детали.



При этом почти на 80 % проверенных площадок необходим ремонт или полная замена.



Так, в Красноглинском районе комиссия побывала на 237 объектах, в том числе во дворах, которые благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды" в разные годы: кое-где требуется укрепить подвесные качели, обновить резиновое покрытие и спортивные элементы.