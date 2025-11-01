Я нашел ошибку
Главные новости:
Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
В дежурную часть от местной жительницы поступило сообщение о конфликте с супругом, в ходе которого он угрожал ей предметом, схожим с боеприпасом.
ГУ МВД СО: о семейном конфликте в Ставропольском районе
В спортивных состязаниях приняли участие три команды учащихся разных школ Ставропольского района.
В регионе прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
В Самаре разработан проект дизайн-кода нестационарных торговых объектов

1 ноября 2025 12:29
229
Он включает правила расположения уличных киосков и павильонов, в том числе для сезонной торговли, вдоль тротуаров и на перекрестках, определяет их габариты, варианты оформления фасадов и информационных конструкций, а также возможные элементы благоустройст

Единый дизайн-код уличных торговых объектов разработан в Самаре.

В Самаре разработан проект дизайн-кода нестационарных торговых объектов. Он включает правила расположения уличных киосков и павильонов, в том числе для сезонной торговли, вдоль тротуаров и на перекрестках, определяет их габариты, варианты оформления фасадов и информационных конструкций, а также возможные элементы благоустройства прилегающей территории. 

«Важно, что предприниматели Самары понимают: дизайн-код – это не про ограничения, а про поддержку их бизнеса. Единые требования к цветовому оформлению, габаритам и расположению торговых объектов позволят привести их к единообразию, не исключая при этом использование фирменного стиля. Корме того, упрощается взаимодействие с городскими службами: предприниматель получает понятный алгоритм – что можно, что нельзя, какие нужны документы и так далее. Важно создать комфортную и эстетичную городскую среду для жителей и гостей Самары», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

Как отметил главный архитектор города Самара Илья Соколов, для удобства предпринимателей дизайн-код предусматривает варианты возможных форм торговых объектов в зависимости от их классификации, а также варианты их соединения между собой. При расположении на перекрестке торговый объект должен быть ориентирован лицевой стороной на пешеходную зону, а глухие фасады декорированы, рядом с ними должно быть выполнено благоустройство. На остеклении фасадов запрещено использовать тонирующие пленки или перекрывать его изнутри банерами или торговым оборудованием.

«Отдельное внимание будем уделять вывескам, так как именно они – хаотично размещенные, чрезмерно яркие и не соответствующие архитектурному контексту – зачастую создают на улицах города визуальный шум. Допускаются вывески из пластика или металла в виде отдельных объемных или псевдообъемных букв и логотипов, их можно оснащать внутренней или контражурной подсветкой. Вывески в виде бегущей строки, динамические вывески, баннерные растяжки должны остаться в прошлом: это не только не украшает торговые объекты, но и отвлекает водителей во время движения», – отметил главный архитектор города Самара Илья Соколов.

Отметим, что вывеску, оформление витрин и цветовые решения торгового объекта предпринимателям будет необходимо согласовывать с главным архитектором города. Также торговые объекты в обязательном порядке должны быть укомплектованы урнами, выполненными в соответствии с правилами дизайн-кода, и элементами озеленения – для него рекомендуется использовать многолетние растения.

Далее проект дизайн-кода уличных торговых объектов пройдет обсуждение с предпринимательским сообществом Самары и депутатами городской Думы. После утверждения дизайн-кода все существующие объекты должны быть приведены в соответствие с требованиями в течение года. За нарушения указанных норм, напомним, предлагается ввести прозрачную систему штрафов: физические лица – штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 25 до 50 тысяч рублей, юридические лица – от 50 до 75 тысяч рублей.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

