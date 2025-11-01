229

Единый дизайн-код уличных торговых объектов разработан в Самаре.

В Самаре разработан проект дизайн-кода нестационарных торговых объектов. Он включает правила расположения уличных киосков и павильонов, в том числе для сезонной торговли, вдоль тротуаров и на перекрестках, определяет их габариты, варианты оформления фасадов и информационных конструкций, а также возможные элементы благоустройства прилегающей территории.



«Важно, что предприниматели Самары понимают: дизайн-код – это не про ограничения, а про поддержку их бизнеса. Единые требования к цветовому оформлению, габаритам и расположению торговых объектов позволят привести их к единообразию, не исключая при этом использование фирменного стиля. Корме того, упрощается взаимодействие с городскими службами: предприниматель получает понятный алгоритм – что можно, что нельзя, какие нужны документы и так далее. Важно создать комфортную и эстетичную городскую среду для жителей и гостей Самары», – сказал глава города Самара Иван Носков.



Как отметил главный архитектор города Самара Илья Соколов, для удобства предпринимателей дизайн-код предусматривает варианты возможных форм торговых объектов в зависимости от их классификации, а также варианты их соединения между собой. При расположении на перекрестке торговый объект должен быть ориентирован лицевой стороной на пешеходную зону, а глухие фасады декорированы, рядом с ними должно быть выполнено благоустройство. На остеклении фасадов запрещено использовать тонирующие пленки или перекрывать его изнутри банерами или торговым оборудованием.



«Отдельное внимание будем уделять вывескам, так как именно они – хаотично размещенные, чрезмерно яркие и не соответствующие архитектурному контексту – зачастую создают на улицах города визуальный шум. Допускаются вывески из пластика или металла в виде отдельных объемных или псевдообъемных букв и логотипов, их можно оснащать внутренней или контражурной подсветкой. Вывески в виде бегущей строки, динамические вывески, баннерные растяжки должны остаться в прошлом: это не только не украшает торговые объекты, но и отвлекает водителей во время движения», – отметил главный архитектор города Самара Илья Соколов.



Отметим, что вывеску, оформление витрин и цветовые решения торгового объекта предпринимателям будет необходимо согласовывать с главным архитектором города. Также торговые объекты в обязательном порядке должны быть укомплектованы урнами, выполненными в соответствии с правилами дизайн-кода, и элементами озеленения – для него рекомендуется использовать многолетние растения.



Далее проект дизайн-кода уличных торговых объектов пройдет обсуждение с предпринимательским сообществом Самары и депутатами городской Думы. После утверждения дизайн-кода все существующие объекты должны быть приведены в соответствие с требованиями в течение года. За нарушения указанных норм, напомним, предлагается ввести прозрачную систему штрафов: физические лица – штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 25 до 50 тысяч рублей, юридические лица – от 50 до 75 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба администрации Самары