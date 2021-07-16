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В Самаре работы в местах пересечения тепловых сетей с автомобильными дорогами – на особом контроле

16 июля 2021 15:17
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В этом году в Самаре запланирована перекладка труб на 58 участках. На данный момент все объекты сейчас находятся в работе, но в разной степени готовности. 

Масштабная кампания по подготовке города к будущему отопительному сезону продолжается. В этом году в Самаре запланирована перекладка труб на 58 участках. На данный момент все объекты сейчас находятся в работе, но в разной степени готовности. 

В рамках модернизации теплотрасс проводят подготовительные мероприятия и в местах пересечения тепловых сетей с проезжими частями. На следующих выходных (24 – 25 июля) ожидается ограничение движения транспорта на трех объектах.

«Первый объект – пересечение улиц Агибалова и Красноармейской, в целом оборудование будут «протягивать» от Никитинской по Рабочей c выходом на Агибалова и далее до Красноармейской, а затем и до Комсомольской площади. Далее переход по улице Аврора в районе Гаражной, а также два перехода в районе улицы Клинической», - рассказал первый вице-мэр Владимир Василенко.

Внутриквартальные проезды и детские площадки: в Самарском районе Самары комплексно обновляют дворовые территории 
 
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году новый облик получат порядка 50 дворовых территорий во всех внутригородских районах Самары. 
 
В Самарском районе в этом году преображается 6 дворовых территорий по следующим адресам: 
ул. Некрасовская, 21 
ул. Максима Горького, 125 
ул. Некрасовская, 48 
ул. Фрунзе, 14 
ул. Максима Горького, 85 
ул. Венцека, д. 13/ ул. А. Толстого, 80/15-17. 
 
Во дворе у дома 80 по ул. А. Толстого проводится комплексный ремонт. На сегодняшний день идут работы по укладке асфальтового покрытия на внутриквартальной территории. В дальнейшем будут установлены малые архитектурные формы на детской площадке, поставят вазоны и урны, оборудуют зону отдыха. 
 
В текущем году в Самарском районе обновляются внутриквартальные проезды в 21 дворовой территории за счет районного бюджета и поступлений из регионального Минтранса.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: перекладка труб Самара

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