В Самаре работы по модернизации теплотрасс в самом разгаре

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Штаб по контролю за ходом работ по подготовке к осенне-зимнему сезону, состоявшийся 5 августа, принял выездной характер. Сегодня профильное ведомство совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций проверило состояние более 30 объектов теплоснабжения.

«Работы идут по графику, однако, существуют рабочие моменты, которые приходится решать непосредственно на месте производства работ при тесном взаимодействии ресурсников и дорожных служб. Сегодня основной акцент сделан на проверке хода работ на объектах, которые находятся рядом с учреждениями социальной сферы – например, детскими садами и школами», - сообщил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.

Один из таких объектов находится на пересечении улиц Клинической и Коммунистической, в непосредственной близости - СОШ №132 им Г.П. Губанова. По мнению подрядной организации, выполняющей работы по перекладке на данном участке, повреждения на трубах здесь значительны. Именно по этой причине замена старых труб на новые, в пенополиуретановой изоляции, со сроком службы до 50 лет – оптимальное решение.

Также стоит обратить внимание и на то, что в текущем году подготовка к отопительному периоду в Самаре должна завершиться раньше обычного. Это касается мероприятий, затрагивающих, прежде всего, учреждения социальной направленности. Сначала тепло планируют включать в больницах с круглосуточным пребыванием пациентов, детских домах, интернатах, детских садах, школах и других социально значимых объектах. На этом было заострено внимание всех задействованных профильных департаментов, предприятий и служб – после 10 сентября при первой же необходимости (с учетом погодных условий) начать подачу теплоресурса.

А пока – работы по модернизации теплотрасс в самом разгаре, и на выходные дни запланированы перекладки в местах пересечения с проезжими частями.

«В работе будут находиться проезжие части улицы Калинина, в районе дома №39, улицы Красных Коммунаров, в районе дома №2, улицы Ново-Вокзальной, в границах дома №3, а также по Можайскому переулку, в районе дома №1. В зоне проведения работ общественный транспорт не ходит, однако, ответственности это не умаляет. Готовность подрядчиков, а именно наличие материала, комплектация бригад персоналом и техникой, проверена. К утру понедельника движение уже будет восстановлено», - добавил Олег Ивахин.

Помимо перекладок ведется и подготовка котельных, а также многоквартирных домов. В этой части процент опрессовки и промывки составляет около 60 %.

Фото: администрация Самары