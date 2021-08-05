Я нашел ошибку
Главные новости:
Тема спортивного налогового вычета по НДФЛ прорабатывалась с 2017 года, в рамках различных экспертных мероприятий.
Елена Шмелева в Самаре заявила о важности включения детских спортсекций в налоговый вычет 
Шмелеву познакомили с тем, как работает РФЛ на базе государственно-частного партнерства в спорте. В Самаре действует самый большой чемпионат, состоящий из 100 команд. 
Елена Шмелева предлагает распространить опыт самарской Регулярной футбольной любительской лиги на всю Россию 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с инвесторами на стройплощадке.
В индустриальном парке «Чапаевск» идет строительство крупного логистического центра Ozon
Готовность объектов по перекладкам теплотрасс в Самаре достигла 45 процентов.
В Самаре работы по модернизации теплотрасс в самом разгаре
Микроскоп с новой оптической системой позволит проводить органосохраняющие операции. 
В самарский онкодиспансер по нацпроекту поступил новый микроскоп для проведения сложных операций
Глава Минздрава сообщил, что речь идет о Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Самарской областях.
Мурашко назвал регионы, где, ситуация с коронавирусом вызывает наибольшую тревогу
Предложение прозвучало в ходе визита Елены Шмелевой в региональный центр поддержки одаренных детей «Вега».
Елена Шмелева предложила начинать изучать физику и химию уже в начальной школе
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Анатолий Черных рассказал, что делать, если в «Личном кабинете правообладателя» отсутствует объект недвижимости.
Росреестр СО: пять причин отсутствия объектов недвижимости в «Личном кабинете правообладателя» и как их устранить 
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.17
0.38
EUR 86.65
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре работы по модернизации теплотрасс в самом разгаре

5 августа 2021 18:27
143
Готовность объектов по перекладкам теплотрасс в Самаре достигла 45 процентов.

Штаб по контролю за ходом работ по подготовке к осенне-зимнему сезону, состоявшийся 5 августа, принял выездной характер. Сегодня профильное ведомство совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций проверило состояние более 30 объектов теплоснабжения.

 

«Работы идут по графику, однако, существуют рабочие моменты, которые приходится решать непосредственно на месте производства работ при тесном взаимодействии ресурсников и дорожных служб. Сегодня основной акцент сделан на проверке хода работ на объектах, которые находятся рядом с учреждениями социальной сферы – например, детскими садами и школами», - сообщил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.

Один из таких объектов находится на пересечении улиц Клинической и Коммунистической, в непосредственной близости - СОШ №132 им Г.П. Губанова. По мнению подрядной организации, выполняющей работы по перекладке на данном участке, повреждения на трубах здесь значительны. Именно по этой причине замена старых труб на новые, в пенополиуретановой изоляции, со сроком службы до 50 лет – оптимальное решение.

Также стоит обратить внимание и на то, что в текущем году подготовка к отопительному периоду в Самаре должна завершиться раньше обычного. Это касается мероприятий, затрагивающих, прежде всего, учреждения социальной направленности. Сначала тепло планируют включать в больницах с круглосуточным пребыванием пациентов, детских домах, интернатах, детских садах, школах и других социально значимых объектах. На этом было заострено внимание всех задействованных профильных департаментов, предприятий и служб – после 10 сентября при первой же необходимости (с учетом погодных условий) начать подачу теплоресурса.

А пока – работы по модернизации теплотрасс в самом разгаре, и на выходные дни запланированы перекладки в местах пересечения с проезжими частями.

«В работе будут находиться проезжие части улицы Калинина, в районе дома №39, улицы Красных Коммунаров, в районе дома №2, улицы Ново-Вокзальной, в границах дома №3, а также по Можайскому переулку, в районе дома №1. В зоне проведения работ общественный транспорт не ходит, однако, ответственности это не умаляет. Готовность подрядчиков, а именно наличие материала, комплектация бригад персоналом и техникой, проверена. К утру понедельника движение уже будет восстановлено», - добавил Олег Ивахин.

Помимо перекладок ведется и подготовка котельных, а также многоквартирных домов. В этой части процент опрессовки и промывки составляет около 60 %.

 

Фото:    администрация Самары

Теги: готовность объектов перекладка теплотрасс

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Предстоит переход через перекрестки улиц, являющихся одними из важных транспортных артерий города.
22 июля 2021, 16:39
За ближайшие выходные в Самаре запланировано выполнить перекладку теплотрасс сразу на нескольких участках
Предстоит переход через перекрестки улиц, являющихся одними из важных транспортных артерий города. ЖКХ
938
Работами охвачен уже 21 объект.
08 июля 2021, 15:26
Ремонтные работы по перекладке теплотрасс в Самаре продолжаются   
Работами охвачен уже 21 объект. ЖКХ
812
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
29 июня 2021, 13:41
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
Сейчас идут масштабные перекладки водопроводных линий.  ЖКХ
1090

В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.
5 августа 2021  17:02
Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»
224
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
5 августа 2021  13:00
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
270
История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов
5 августа 2021  12:38
История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов
313
Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру
5 августа 2021  12:17
Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру
295
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
5 августа 2021  11:23
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
289
Весь список