В Самаре пытаются сохранить исторический дом с часами

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Неравнодушные горожане подписали петицию в Интернете, чтобы не допустить сноса.

По информации председателя Самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нины Казачковой, дом купца Кожевникова на улице Коммунистической, 5 может избежать сноса, так как его включили в список объектов с признаками культурного наследия.

В документе, который получила Нина Казачкова от Управления госохраны ОКН в Самарской области, сказано, что теперь будет организована работа по установлению историко-культурной ценности здания. Затем будет принято окончательное решение, попадет ли здание в перечень объектов культурного наследия или нет, сообщает ГТРК Самара.

Дом купца Кожевникова больше известен, как старинный "дом с резными часами". По легенде купец установил их на фасад в память о дочери, которая умерла от чахотки. Якобы стрелки часов указывают время кончины девушки.