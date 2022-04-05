В Самаре проводят санитарную обрезку деревьев 

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Наведение чистоты после зимнего сезона – одна из приоритетных задач подрядных организаций, занимающихся обслуживанием улично-дорожной сети Самары, а также территорий общественного пользования. Напомним, в областном центре месячник по благоустройству стартовал 1 апреля.

На улично-дорожной сети обрезку производит подрядчик в рамках заключенных муниципальных контрактов. Так, на пересечении улицы Самарской и Ярмарочной рабочая бригада провела санитарную обрезку поврежденных ветвей. Она направлена на удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом.



Помимо санитарной, городские службы благоустройства практикуют формовочную и омолаживающую обрезки. Формовочная обрезка позволит придать кроне заданную форму и выровнять высоту растения, а омолаживающая стимулирует образование молодых побегов и обновление дерева.

Фото: администрация Самары