В Самаре проверяют состояние гарантийных участков дорог

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Администрация города совместно с дорожными службами проверяет состояние дорожного полотна на участках дорог, которые были комплексно и «картами» отремонтированы в предыдущие годы.

На 77 объектах специалисты уже обнаружили ряд дефектов. В адрес подрядных организаций направлены требования устранить выявленные замечания за счет собственных средств.

«Мы намерены проверить качество ремонта дорог за последние пять лет, объекты еще находятся на гарантии у подрядчиков. Проверки помогут спланировать графики гарантийного ремонта, а также наглядно покажут, кто из дорожников выполняет свою работу качественно и сможет дальше работать в Самаре. Компании, выполняющие ремонт на дорогах, должны привыкать трудиться в областном центре добросовестно, по-другому не получится. Проверок и контрольных мероприятий на каждом этапе будет много, к участию в процессе обязательно привлечем общественный контроль»,

– подчеркнул глава города Самара Иван Носков. (https://t.me/ivan_noskov_samara)

Перечень участков, подлежащих ремонту, формируется, прежде всего, на основе обращений жителей в адрес главы Самары через социальные сети и платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

С полным перечнем дорог, которые будут отремонтированы в Самаре, можно ознакомиться на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/.

Фото: горадминистрация