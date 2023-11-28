В Самаре проверили ход работ по созданию транспортно-пересадочного узла «Пятилетка»

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Во вторник, 28 ноября, Елена Лапушкина проверила ход работ по созданию транспортно-пересадочного узла «Пятилетка». В объезде приняли участие первый заместитель главы Самары Алексей Веселов, руководители профильных департаментов, представители администрации Промышленного района и ООО «ИК» «РосРегион Развитие».

Целью создания транспортного хаба является комплексная организация пересадки пассажиров между различными видами транспорта в местах пересечения нескольких линий маршрутов.

В непосредственной близости от ТПУ «Пятилетка» проходят 17 маршрутов общественного транспорта. В пешеходной доступности расположена станция метро «Кировская», железнодорожная платформа электропоездов «Пятилетка».

Транспортно-пересадочный узел предполагает организацию конечной остановки для межмуниципальных и пригородных автобусных маршрутов с комфортной пересадкой на городские маршруты общественного транспорта, обеспечивающих транспортную доступность всех районов Самары.

Создание ТПУ «Пятилетка» осуществляется в два этапа.

Первый этап рассматривает территорию, прилегающую к проспекту Кирова. На этой территории планируется разместить автостанцию для обслуживания пассажиров межмуниципальных и межрегиональных автобусных маршрутов, площадку для отстоя автобусов и автостоянку для посетителей торгового комплекса. Площадку уже освободили от незаконных торговых объектов. Выполнены работы по переносу опор освещения, ремонту ливневой канализации. В настоящее время продолжается реконструкция и обновление части торговых мест и другие виды работ, необходимые для функционирования транспортного хаба.

Уже закончены работы по реконструкции первого этажа будущей автостанции, где размещены зал ожидания, кассовые зоны для пригородных и междугородных автобусов, а также точка фастфуда, где люди могут перекусить, ожидая свой транспорт.

В рамках второго этапа создания ТПУ «Пятилетка» запланированы ремонтно-строительные работы по организации автобусного проезда между автостанцией и железнодорожной платформой «Пятилетка» и строительство автодороги под автомобильным мостом для обеспечения заезда на ТПУ с нечетной стороны проспекта Кирова.

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