В Самаре проверили ход работ по обустройству искусственных площадок для мини-футбола в двух детских садах 

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Глава города Самара Иван Носков совместно с председателем Федерации футбола городского округа Самара, директором женской сборной команды «Крылья Советов» Сергеем Марушко проверил ход выполнения работ по обустройству искусственных площадок для мини-футбола в детских садах №№193 и 375.

В этом году они будут оборудованы в десяти дошкольных учреждениях города для занятий детей с 3 лет.

«Искусственные футбольные поля в детских садах – это часть большой программы по развитию спорта в Самаре. Важно, чтобы любовь к спорту закладывалась у самарцев с детства. Главная задача – показать малышам красоту и техничность игры в футбол, развить мелкую моторику, научить работать в команде, познакомить с нашими именитыми футболистами команды «Крылья Советов». Все площадки универсальны, их можно использовать для других видов спорта, даже для зарядки, - отметил глава Самары Иван Носков. - Важно, чтобы подрядчики сделали свою работу качественно, а покрытие прослужило как можно дольше. Все этапы работ контролирует стройконтроль, а на приемку пригласим профессиональных футболистов, которые оценят площадки и, уверен, дадут мастер-классы для юных спортсменов».

В Центре развития ребенка – детском саду №375 готовность площадки на сегодняшний день составляет 95%. В детском саду комбинированного вида №193, где отдельное внимание уделяют лечебной физкультуре для детей с ограниченными возможностями здоровья, на сегодняшний день уже выполнено более 85% от всего объема работ.

Напомним, что мини-футбольные поля, которые в данный момент находятся в разной степени готовности, площадью 280 квадратных метров каждый, будут оборудованы ещё в восьми дошкольных учреждениях Самары: детских садах №№173, 377, 8, 36, 42, 62, 174 и 357.

Фото: администрация Самары