В Самаре проверили ход благоустройства общественных пространств

148

27 сентября глава города Самара Иван Носков в рамках рабочего объезда проверил ход благоустройства общественных пространств по региональной программе «Народный бюджет Самарской области». На пересечении улиц Льва Толстого и Арцыбушевской, где по инициативе территориального общественного самоуправления № 1 ведется благоустройство сквера «Студенческий», подрядная организация завершила демонтаж и приступила к планировке земельного участка и устройству системы наружного освещения.



«Будущий сквер неслучайно назван «Студенческим» – рядом расположен один из корпусов Самарского государственного медицинского университета. Напротив – ЗАГС Самарского района и театр. Так что территория должна стать и местом для прогулок, и местом для красивых фотосессий молодоженов. Объект несложный, материалы у подрядчика в наличии, в график он укладывается», – отметил глава города Самара Иван Носков.



Согласно дизайн-проекту, в сквере будет уложено 352 квадратных метра тротуарной плитки, установлены скамейки и урны, опоры наружного освещения, в том числе уличные фонари-торшеры, высажен газон и 10 саженцев растений: ивы пурпурные плакучие высотой до двух метров и клены остролистные высотой до трех метров. Основным элементом станет арт-объект в форме сердца с внутренней подсветкой. На реализацию проекта из бюджетов разных уровней выделено более 11 миллионов рублей.



Как отметил глава администрации Железнодорожного района Вадим Тюнин, в этом году по программе «Народный бюджет Самарской области» работы ведутся еще на четырех объектах.



«В этом году мы с жителями подали на «Народный бюджет Самарской области» пять заявок, и все они были одобрены. Помимо сквера, это четыре двора: на Киевской, 10 и Карла Маркса, 122 делаем хоккейную площадку «Арена звезд», по ул. Авроры, 68 – парковку, а во дворах по пр. Карла Маркса, 55 и ул. Красноармейской, 74 восстанавливаем покрытия тротуаров и проездов. Чтобы преображать район и дальше, уже готовим заявки и обсуждаем необходимые виды работ для участия в конкурсном отборе следующего года», – отметил глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин.



Параллельно работы по благоустройству продолжаются в сквере им. В.И. Чудайкина вблизи ул. Республиканской, сквере «Солнечный» на Пятой просеке, сквере на пересечении ул. Часовой и ул. Ерошевского и сквере на Хлебной площади, который является самым масштабным проектом программы «Народный бюджет Самарской области» в 2025 году.

Фото: администрация Самары