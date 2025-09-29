Я нашел ошибку
Главные новости:
В нем будет размещено диагностическое отделение.
В Самаре на 3-й Просеке возводят диагностический модуль поликлиники №14
Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова.
В Самаре скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Игорь Антропов 
Кирилл Пульвер стал двукратным призером соревнований.
В Самаре встретили призера ЧМ по паралимпийскому плаванию Кирилла Пульвера
В Анапе завершился Кубок России по пляжному футболу 2025 года. Победителем стал «Кристалл» из Санкт-Петербурга.
Игрок пляжных «Крыльев Советов» - лучший бомбардир Кубка России
Самарскую область в сборной России представит ученик 10 класса «Самарского регионального центра для одаренных детей» Иван Миронов.
Дмитрий Чернышенко: Международное движение по финансовой безопасности вовлекло уже более 6 млн человек
Самарская область представляет на своем стенде передовые разработки и продукцию ведущих предприятий.
Делегация Самарской области участвует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.
В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»
Выполнившим условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
Больше 28 тысяч жителей Самарской области приняли участие в акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самаре проверили ход благоустройства общественных пространств

29 сентября 2025 16:09
148
На пересечении улиц Льва Толстого и Арцыбушевской ведется благоустройство сквера «Студенческий».

27 сентября глава города Самара Иван Носков в рамках рабочего объезда проверил ход благоустройства общественных пространств по региональной программе «Народный бюджет Самарской области». На пересечении улиц Льва Толстого и Арцыбушевской, где по инициативе территориального общественного самоуправления № 1 ведется благоустройство сквера «Студенческий», подрядная организация завершила демонтаж и приступила к планировке земельного участка и устройству системы наружного освещения.

«Будущий сквер неслучайно назван «Студенческим» – рядом расположен один из корпусов Самарского государственного медицинского университета. Напротив – ЗАГС Самарского района и театр. Так что территория должна стать и местом для прогулок, и местом для красивых фотосессий молодоженов. Объект несложный, материалы у подрядчика в наличии, в график он укладывается», – отметил глава города Самара Иван Носков. 

Согласно дизайн-проекту, в сквере будет уложено 352 квадратных метра тротуарной плитки, установлены скамейки и урны, опоры наружного освещения, в том числе уличные фонари-торшеры, высажен газон и 10 саженцев растений: ивы пурпурные плакучие высотой до двух метров и клены остролистные высотой до трех метров. Основным элементом станет арт-объект в форме сердца с внутренней подсветкой. На реализацию проекта из бюджетов разных уровней выделено более 11 миллионов рублей.

Как отметил глава администрации Железнодорожного района Вадим Тюнин, в этом году по программе «Народный бюджет Самарской области» работы ведутся еще на четырех объектах.

«В этом году мы с жителями подали на «Народный бюджет Самарской области» пять заявок, и все они были одобрены. Помимо сквера, это четыре двора: на Киевской, 10 и Карла Маркса, 122 делаем хоккейную площадку «Арена звезд», по ул. Авроры, 68 – парковку, а во дворах по пр. Карла Маркса, 55 и ул. Красноармейской, 74 восстанавливаем покрытия тротуаров и проездов. Чтобы преображать район и дальше, уже готовим заявки и обсуждаем необходимые виды работ для участия в конкурсном отборе следующего года», – отметил глава Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин.

Параллельно работы по благоустройству продолжаются в сквере им. В.И. Чудайкина вблизи ул. Республиканской, сквере «Солнечный» на Пятой просеке, сквере на пересечении ул. Часовой и ул. Ерошевского и сквере на Хлебной площади, который является самым масштабным проектом программы «Народный бюджет Самарской области» в 2025 году. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Новости по теме
В нем будет размещено диагностическое отделение.
29 сентября 2025, 18:05
В Самаре на 3-й Просеке возводят диагностический модуль поликлиники №14
В нем будет размещено диагностическое отделение. Здравоохранение
38
Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова.
29 сентября 2025, 17:55
В Самаре скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Игорь Антропов 
Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова. Здравоохранение
32
Кирилл Пульвер стал двукратным призером соревнований.
29 сентября 2025, 17:48
В Самаре встретили призера ЧМ по паралимпийскому плаванию Кирилла Пульвера
Кирилл Пульвер стал двукратным призером соревнований. Спорт
50

В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
170
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
205
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
480
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1205
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
526
