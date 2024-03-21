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В Самаре проверили, как ведутся строительство и реконструкция знаковых объектов культуры и спорта

21 марта 2024 18:51
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Во Дворце имени Литвинова на площади Кирова, сейчас ведутся ремонтно-реставрационные работы.

Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как ведутся строительство и реконструкция знаковых объектов культуры и спорта. 

В поселке Прибрежный Красноглинского района возводится физкультурно-оздоровительный комплекс. В настоящее время здесь выполняются работы по монтажу металлоконструкций, устройству сетей водоснабжения и канализации, производится кирпичная кладка стен. Здание будет двухэтажным. На первом расположится универсальный игровой зал, на втором -  тренажерный зал и другие вспомогательные пространства. 
 
Во время объезда глава Самары посетила и Дворец имени Литвинова на площади Кирова, где сейчас ведутся ремонтно-реставрационные работы. На сегодняшний день специалисты подрядной организации продолжают прокладку кабелей электроснабжения, освещения и слаботочных систем. Чистовую отделку стен планируется начать после монтажа инженерных систем.
 
Продолжается реконструкция и здания бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской, в котором в будущем разместится муниципальный театр  «Мастерская». На сегодняшний день на объекте ведется остекление, монтаж систем отопления, прокладка электрический линий, устройство металлоконструкций сцены малого зала. Согласно проекту, новый театр будет оборудован вестибюлем с обширным выставочным пространством, холлами, большим зрительным залом с поворотной сценой на 218 мест и малым залом на 85 мест, детской театральной студией и другими помещениями.

Ещё одним объектом сферы культуры, который посетила Елена Лапушкина, - стал планетарий. На сегодняшний день на площадке продолжаются строительно-монтажные работы: заливается фундаментная плита. В дальнейшем планетарий станет центром притяжения горожан, местом, где будут проводиться культурно-просветительские мероприятия – форумы, научные конференции, экскурсии, публичные дискуссии.

 

Фото:   администрация Самары

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