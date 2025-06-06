В Самаре проверили качество выполнения ремонта дорог в мкр. Крутые Ключи

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В рамках нацпроекта «Инфраструктура до жизни» в Самаре ведется ремонт более 4,5 км дорог в микрорайоне Крутые Ключи. На эти работы из бюджетов разных уровней выделено около 120 млн рублей. Ход работ и их качество проверил заместитель главы города Самара Михаил Малыхин совместно депутатом Думы города Самара Юрием Левиным и членом регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» Сергеем Лушиным.



На отдельных локациях вышеуказанных дорог подрядная организация уже исправила ряд недочетов – за свой счет переустановила ливневые решетки, заново уложила верхний слой асфальта. В ходе проверки лаборатория МБУ «Дорожное хозяйство» измерила уклоны, ровность, проверила покрытие на наличие дефектов, а также отобрала керны для испытаний.



«Для удобства автомобилистов рекомендуем дорожным службам сокращать временной период между фрезерованием и укладкой нового покрытия. Это возможно, если правильно организовать работу и использовать подходящие технологии, – отметил член регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» в Самарской области Сергей Лушин. – Обратили внимание подрядчика, что на улице Маршала Устинова и бульваре Ивана Финютина видны недочеты на стыках с другими участками дорог. Обязательно примем участие в приемке данных дорог и вместе руководством администрации города проверим, как подрядчик устранил все замечания».



Как отметил депутат Думы г.о. Самара, член Комитета «Самара-450» Юрий Левин, дорожная кампания проходит в установленные сроки, замечания жителей микрорайона учитываются дорожными службами.



«На улице Мира по просьбе жителей оборудовали несколько регулируемых пешеходных переходов. Безусловно, это должно повысить безопасность движения на данном участке, особенно в летнем сезоне, когда на улице много детей. В ходе ремонта улицы Мира приведут в порядок и выходы на пешеходные переходы – смонтируют пандусы, – подчеркнул депутат Думы г.о. Самара, член Комитета «Самара-450» Юрий Левин. – Это не первый наш выезд с контролем, прежде всего внимание обращаем на отношение подрядчика к замечаниям и в целом к своей работе. В конечном счете, по итогам кампании 2025 года, мы должны получить качественные и безопасные дороги».

Фото: администрация Самары