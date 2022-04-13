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В Самаре прошел второй санитарный средник

13 апреля 2022 15:40
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Чистоту наводили во всех районах.

Сегодня, 13 апреля, в Самаре прошел второй санитарный средник. Чистоту наводили во всех районах – участие приняли городские службы благоустройства, муниципальные служащие, работники муниципальных предприятий и ресурсоснабжающих компаний, районные службы благоустройства, представители управляющих организаций (управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, ТСН), предприятий различных сфер деятельности, владельцы и сотрудники объектов потребительского рынка, общественники и активные жители.

Только в Октябрьском районе в среднике сегодня участвовали свыше 1 000 человек. Установившаяся теплая погода позволила расширить перечень актуальных работ по благоустройству.

Управляющая компания, обслуживающая дом № 13А по улице Гаражной, сегодня направила 6 дворников для проведения работ по наведению чистоты во дворе.

Благодаря инициативной позиции жителей дворовая территория по улице Гаражной в 2020 году благоустроена в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь обновлены проезды, тротуарные дорожки, установлена детская площадка с безопасным покрытием.

Активная работа по наведению порядка ведется и на улично-дорожной сети. В список актуальных сезонных работ в рамках второго средника включена мойка и очистка остановочных павильонов. Так, в ведомстве муниципального бюджетного учреждения «Самараинформресурс» их свыше 400.

На каждый остановочный павильон уходит от 15 до 30 минут – в зависимости от степени загрязнения.

Профильное ведомство призывает жителей бережно относиться к общегородскому имуществу, так как очистить некоторые павильоны у сотрудников не получится – в борьбе с удалением граффити с конструкции поможет только полная замена стекла.

Целый спектр работ можно наблюдать и на самарской набережной: в одних локациях еще рыхлят остатки снега, в других занимаются «прочесыванием» газонов, сбором прошлогодней листвы, чтобы в дальнейшем начать вскапывать землю – готовить участки для высадки цветов. Уже в активной фазе – механизированное подметание и мойка. В распоряжение сотрудников муниципального предприятия, обслуживающего набережную, поступила новая техника – поливочно-моечная комбинированная машина на базе «ГАЗ Next», а также трактор «Беларус». Для подметания задействуют машину с бункерной щеткой. Такие виды работ ведутся на тротуарах вдоль Волжского проспекта, прилегающих непосредственно к набережной, и на других пешеходных зонах.

Как только на улице потеплело, количество отдыхающих увеличилось.

С сегодняшнего утра усилия сконцентрированы на участке от бассейна ЦСК до Первомайского спуска – в работе около 60 тысяч квадратных метров территории.

Ограждения катка, работавшего зимой, демонтировали и в ближайшее время вывезут на склад. Далее перечень работ станет шире. Предстоит побелка деревьев, приведение в порядок скульптур, начнется покраска скамеек и урн, мелкий ремонт. Сотрудники МП «Самарская набережная» занимаются также содержанием детских игровых и спортивных площадок.

После того, как пройдут торги, начнется высадка в открытый грунт гортензий, роз и другой цветочной рассады разных сортов. Но уже сейчас на газонах появляется зелень – первые всходы тюльпанов, луковицы которых были посажены еще осенью прошлого года.

За состоянием остановочных павильонов вдоль набережной и туалетов – стационарных и мобильных кабин – также следят работники МП «Самарская набережная». А за фонарями – специалисты МП «Самарагорсвет», на чьем балансе находятся элементы системы освещения.

Со всеми задачами, поставленными на период месячника по благоустройству, специалисты должны справиться до конца апреля. Однако и после сезонные и санитарные работы продолжатся согласно регламенту.

 

Фото:   администрация Самары

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