В Самаре прокуратура планирует добиться сноса 5 аварийных домов

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В Самаре прокуратура Куйбышевского района обратилась с 5 исками в суд. Ведомство планирует добиться сноса 5 аварийных домов.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на данный момент аварийные дома отселены и непригодны для эксплуатации, однако их демонтаж и зачистка территории так и не проводятся. Речь идет о следующих объектах:

ул. Лысвенская, д. 118;

ул. Белорусская, д. 113;

ул. Рижская, д. 13;

ул. Торговый пер, д. 12 и д. 20.

Сейчас исковые заявления надзорного органа об обязании департамента управления имуществом г.о. Самара организовать проведение работ по сносу рассматриваются в Ленинском районном суде, пишет ГТРК Самара.