В Самаре прокуратура планирует добиться сноса 5 аварийных домов

В Самаре прокуратура Куйбышевского района обратилась с 5 исками в суд. Ведомство планирует добиться сноса 5 аварийных домов.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на данный момент аварийные дома отселены и непригодны для эксплуатации, однако их демонтаж и зачистка территории так и не проводятся. Речь идет о следующих объектах:
Сейчас исковые заявления надзорного органа об обязании департамента управления имуществом г.о. Самара организовать проведение работ по сносу рассматриваются в Ленинском районном суде, пишет ГТРК Самара.