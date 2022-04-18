В Самаре проходит общественное голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год 

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С 15 апреля по 30 мая жители Самарской области могут выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в 2023 по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".



В рейтинговом онлайн-голосовании участвуют 20 территорий по всей Самаре. Активная позиция жителей, один из решающих факторов, который определяет преобразится территория или нет. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства.



Принять участие в голосовании может каждый житель старше 14 лет:

- на странице 63.gorodsreda.ru c использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

- на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование»;

- с помощью волонтеров, которые будут работать в торговых и многофункциональных центрах.