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В Самаре проходит общественное голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год 

18 апреля 2022 11:04
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В Самаре проходит общественное голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год 

С 15 апреля по 30 мая жители Самарской области могут выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в 2023 по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
 
В рейтинговом онлайн-голосовании участвуют 20 территорий по всей Самаре. Активная позиция жителей, один из решающих факторов, который определяет преобразится территория или нет. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства. 
 
Принять участие в голосовании может каждый житель старше 14 лет:
- на странице 63.gorodsreda.ru c использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; 
- на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование»; 
- с помощью волонтеров, которые будут работать в торговых и многофункциональных центрах.

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