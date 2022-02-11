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В Самаре профильные службы продолжают устранять последствия снегопадов в круглосуточном режиме 

11 февраля 2022 10:03
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в Самаре профильные службы продолжают устранять последствия снегопадов в круглосуточном режиме 

Для приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние сегодня в ночь было задействовано 287 единиц спецтехники, из них 138 – это самосвалы.

В ночное время, когда трафик автомобилей не столь интенсивен, подрядные организации провели работы по расчистке проезжих частей и погрузке снега с целью его дальнейшей транспортировки на специализированные площадки для временного складирования снега.

Службы благоустройства продолжили работу в усиленном режиме. Так, подрядные организации провели работы по обработке и подметанию проезжих частей, расширяли открытую проезжую часть дорог 2 – 4 – ой категорий, очищали тротуары и пешеходные зоны, а также продолжили вывоз снежных масс. С начала сезона со всех территорий города было вывезено около 250 тысяч тонн снега.

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