В Самаре продолжаются сезонные работы на городских территориях

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По данным синоптиков, снегопады ожидаются уже к началу последнего зимнего месяца. Вопросы об актуальных работах на городских территориях и подготовке к новой порции осадков обсудили на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации Самары.

Сейчас в расчистке города и противогололедной обработке задействуют более 200 единиц техники и свыше 3300 дворников и уборщиков улично-дорожной сети (УДС), общественных пространств (парков, скверов, бульваров, самарской набережной), а также внутриквартальных территорий. Напомним также, что МП «Благоустройство» и подрядчики ООО «Экомед» и «Конор» приводят в порядок УДС в круглосуточном режиме – так, в ночное время выводят на участки обслуживания свыше 200 машин и 70 дорожных рабочих, которые заняты в расчистке вручную. Их труд незаменим на остановочных площадках, лестничных маршах, а также крайне необходим для тщательной уборки в локациях, где имеются пешеходные направляющие ограждения и выходы на пешеходные переходы. Повышенное внимание уделяется и состоянию тротуаров.

Помимо этого, профильным службам поручено активизировать работы по ликвидации наледи, возникшей на проезжей части дорог и внутриквартальных территориях в результате технологического отказа водопроводных линий и, как следствие, утечек.

Фото: администрация Самары