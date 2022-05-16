В Самаре продолжается ремонт улицы Белорусской

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В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году выполняются работы по обновлению дорожного полотна по улице Белорусской, расположенной в Куйбышевском районе. Подрядная организация произведет ремонт покрытия большими «картами» в границах проезжей части на участке от улицы Народной до Самарского шоссе.

Метод «карт» является поддерживающим видом ремонта. Он позволяет привести в нормативное состояние проезжую часть до начала выполнения работ по комплексному ремонту.

В настоящий момент работы по фрезерованию изношенного покрытия близятся к завершению: из запланированных 35 тысяч квадратных метров подрядная организация выполнила работы на площади 30 тысяч «квадратов».

После фрезерования последуют работы по поднятию смотровых решеток и дождеприемных колодцев на проектный уровень, и только после этого – укладка. При этом специалисты отмечают: график работ будет скорректирован, в первую очередь, исходя из погодных условий.

Фото: администрация Самары