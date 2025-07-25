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В Самаре продолжается текущий ремонт детских и спортивных площадок

25 июля 2025 17:33
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Так в Самарском районе, во дворе по ул. Галактионовская, 27 / ул. Венцека, 72 по итогам мониторинга установлен новый подвес с сиденьем для качелей взамен утраченного.

В Самаре по итогу инвентаризации детских и спортивных площадок, проводившейся по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и главы города Самара Ивана Носкова, приступили к ремонту и обновлению малых архитектурных форм. Так, в Ленинском районе работы проводят во дворе по проспекту Карла Маркса, 16. Там обновили краску на металлических конструкциях детского и спортивного оборудования и доске объявлений, меняют защитную сетку на спортивной площадке.


Во дворе у дома №39 по Волжскому проспекту выполнен демонтаж аварийной спортивной площадки и опиловка деревьев. 

«Помимо того, что площадка была сильно изношена, она располагалась на территории охранных зон, где находятся коммуникации ресурсоснабжающих организаций. Согласно современному законодательству расположение детских или спортивных объектов на таких территориях недопустимо и небезопасно для жителей. Защищая детей мы сразу продумываем с жителями варианты расширения размещенных не в охранной зоне детских площадок, чтобы ребята могли их посещать», - подчеркнул депутат Думы городского округа Самара Павел Чумак.

В планах у жителей уже в следующем году принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и установить в своем дворе - на локации, где её размещение допустимо - новую детскую площадку.

В Самарском районе, во дворе по ул. Галактионовская, 27 / ул. Венцека, 72 по итогам мониторинга установлен новый подвес с сиденьем для качелей взамен утраченного.

В рамках прошедшего мониторинга на территории городского округа Самара проверено 3 309 площадок, в том числе 2 658 детских площадки. К настоящему времени привели в порядок более 100 таких локаций, где требовался ремонт, покраска или демонтаж оборудования.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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