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В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли

3 марта 2025 11:22
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В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли

За прошедшую неделю вывезено 10 нелегальных объектов.

 Все субъекты предпринимательской деятельности при размещении объекта потребительского рынка и организации торговой деятельности обязаны соблюдать нормы действующего законодательства, в том числе и земельного. Объекты, не имеющие правоустанавливающих документов на занимаемые земельные участки, являются несанкционированными и подлежат ликвидации в установленном законом порядке.

 Напомним, что работает онлайн-карта нестационарных торговых объектов. 

Объекты на карте обозначены цветовой маркировкой: красным обозначены незаконно размещенные торговые объекты, которые в 2025 году ликвидируют, зеленым цветом отмечены легальные городские ярмарки, а голубым – уже вывезенные незаконно установленные павильоны.

 Ссылка на карту: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A2c6d6c50757a8443dbe49b7129809ae8cea6a0a78566b2986e8f840489652483&source=constructorLink

 Получить информацию о незаконных нестационарных торговых объектах, расположенных на территории внутригородских районов городского округа Самара и сроках вывоза таких объектов с территории района, а также сообщить о нарушениях можно по телефонам:

- Железнодорожный внутригородской район, тел. 339-01-45, 339-01-42;
- Кировский внутригородской район, тел. 995-86-60;
- Красноглинский внутригородской район, тел. 950-06-20;
- Куйбышевский внутригородской район, тел. 330-32-36, 330-27-61;
- Ленинский внутригородской район, тел. 339-27-55;
- Октябрьский внутригородской район, тел. 266-92-85;
- Промышленный внутригородской район, тел. 995-62-07, 995-63-92;
- Самарский внутригородской район, тел. 333-48-77, 332-14-61;
- Советский внутригородской район, тел. 262-27-78.

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