В Самаре продолжается фрезерование покрытия по улице Физкультурной

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Улица Физкультурная территориально расположилась в Советском, Кировском и Промышленном районах Самары. На участке протяженностью около трех километров – от 1-ого Безымянного переулка до улицы Севастопольской произведут ремонт большими «картами» в границах проезжей части на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время подрядная организация проводит работы по фрезерованию – снятию старого дорожного полотна для выравнивания продольного и поперечного профилей, удаления колееобразования и дефектов дорожного полотна.

«За каждую дневную смену дорожная бригада выполняет фрезерование на площади около трех-четырех тысяч квадратных метров. Снятие дорожного полотна произведено уже на площади 23 тысячи квадратных метров, впереди еще порядка 25 тысяч. Помимо фрезерования дорожные рабочие выполняют поднятие люков смотровых и дождеприемных колодцев – одна бригада осуществляет демонтаж, оставшиеся две расставлены на установку новых люков инженерных коммуникаций. С помощью фрезерования задается проектная отметка, в дальнейшем уже от этого уровня выставляются смотровые и дождеприемные колодцы», - рассказал прораб подрядной организации ООО «Куйбышевская Дорожная «ПМК» Лев Пугачев.

Каждый этап ремонта сопровождают специалисты курирующего ведомства – с момента начала фрезерования до завершающего этапа – отбора асфальтобетонных проб уложенного покрытия.

Фото: администрация Самары