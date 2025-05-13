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В Самаре продлили срок строительства пятой очереди набережной

13 мая 2025 11:38
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В Самаре продлили срок строительства пятой очереди набережной

В Самаре продлили срок строительства пятой очереди набережной в границах улицы Вилоновской и 2 очереди набережной. В бюджете города на 2025 год на эти цели предусмотрено 156 млн рублей, на 2026-2027 гг. - по 115 млн рублей.

Напомним, процесс будет идти в несколько этапов: построят пешеходную эспланаду на отметке 35 м для соединения старой и новой набережных, в состав которой должны войти организованные спуски на нижний уровень ландшафтной зоны и подъемы на верхний уровень набережной на территорию Пивзавода и ГРЭС.

Помимо этого, будет создана система ландшафтного парка в виде нескольких террасированных уровней, обеспечивающих связь с естественным берегом Волги, включая Амфитеатр в зоне бассейна ЦСК ВВС.

Ранее сообщалось, что работы планируют завершить к 2026 году, пишет СитиТраффик.

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