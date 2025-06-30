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В Самаре приступили к сносу 26 аварийных жилых домов 

30 июня 2025 19:51
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Планируется, что демонтажные работы будут завершены до конца лета.

В Самаре администрацией города заключены муниципальные контракты на снос 26 аварийных жилых домов. Все здания полностью расселены по государственной программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Планируется, что демонтажные работы будут завершены до конца лета.

«Аварийные дома существенно портят эстетический вид улиц в городе и, что еще важнее, представляют опасность для жителей. Поэтому их снос – это более чем необходимый этап обновления городской инфраструктуры и улучшения качества жизни самарцев. Нам важно, чтобы и молодежь, и семьи, и люди старшего возраста жили в комфортном жилье, а его достаточно в нашем городе. Планы по сносу и переселению на ближайшие несколько лет масштабные, работаем в тесном взаимодействии с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области»,
 - сказал глава города Самара Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara). (https://t.me/ivan_noskov_samara) 

Аварийные дома, подготовленные под снос, 1917-1951 годов постройки и расположены на ул. Паровозной, Братьев Коростелевых, Свободы, Советской, Каховской, Красноармейской, Буянова, Самарской и ее пересечении с ул. Льва Толстого, пересечении ул. Венцека и Алексея Толстого, ул.Ленинской и  Ульяновской, а также в третьем квартале пос. Мехзавод.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Акценты Самара

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