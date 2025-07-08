В Самаре приступили к ликвидации несанкционированной свалки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты "РКС-Самара" прошли профессиональную переподготовку по ускоренной программе
Специалисты "РКС-Самара" прошли профессиональную переподготовку по ускоренной программе
В Самаре завершили 16% проходки тоннеля станции метро «Театральная»
В Самаре завершили 16% проходки тоннеля станции метро «Театральная»
Министр цифрового развития и связи Самарской области ударил в бубен и открыл интенсив для будущих IT-специалистов VSFI 2025
Министр цифрового развития и связи Самарской области ударил в бубен и открыл интенсив для будущих IT-специалистов VSFI 2025
Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети Билайна
Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети Билайна
Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса
Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса
В селе Усолье Шигонского района началось строительство дома культуры
В селе Усолье Шигонского района началось строительство дома культуры
«Форум “Россия – спортивная держава” состоится в Самаре с 5 по 7 ноября.
«Форум “Россия – спортивная держава” состоится в Самаре с 5 по 7 ноября
В АТОР рассказали, сколько туристов пострадали из-за минувшего авиасбоя
В АТОР рассказали, сколько туристов пострадали из-за минувшего авиасбоя
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.72
-0.12
EUR 92.41
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию по банкам дореволюционной Самары
В областном центре пройдет пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
В «ЗИМ Галерее» расскажут об истории самарских витражей
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре приступили к ликвидации несанкционированной свалки

8 июля 2025 14:18
173
В Самаре приступили к ликвидации несанкционированной свалки

 

В Самаре началась ликвидация несанкционированной свалки площадью 3 гектара, расположенной вдоль дороги в поселок Рубежное. Соответствующее поручение дал глава города Самара Иван Носков во время рабочего выезда в Куйбышевский район. Работы должны быть выполнены в течение двух лет в рамках муниципальной экологической программы, средства на эти цели выделены из городского бюджета. Подрядчик на сегодняшний день вывез более 12 тысяч тонн мусора.

«Важно освободить Самару от наследия несанкционированных свалок, очистить ее водоемы. Эти задачи в регионах успешно решает нацпроект «Экологическое благополучие», - сказал глава города Самара Иван Носков. - Люди годами выбрасывали мусор по дороге в близлежащие поселки, и теперь предстоит вывезти из лесопосадки 104 тысячи тонн. В дальнейшем выполним озеленение, а сама территория будет отнесена к городским лесам. Жителей прошу бережнее относиться к природе!» - сказал глава города Самара Иван Носков.

Глава Самары поручил усилить в школах и детских садах экологическое просвещение детей, привлечь к этой работе общественное объединение детей и молодёжи «Движение первых», а вдоль загородных дорог разместить плакаты с напоминанием о штрафах за нанесение вреда природе. 

«Сейчас подрядная организация работает круглосуточно: днем экскаватор создает насыпи, чтобы рабочие вечерней и ночной смены сразу же начинали погрузку и доставляли мусор на полигон, – рассказал руководитель управления окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Дмитрий Хаистов. - Чтобы собрать и вывезти мусор, технике приходится углубляться на 2-6 метров. Поскольку площадка не имеет твердого основания, во время дождей работы приостанавливаем. В основном вывозим с территории куски старого кровельного рубероида, доски, фрагменты конструкций снесенных дачных домов».

В рамках экологического надзора департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары ведутся административные расследования в отношении физических лиц – собственников транспорта по 43 фактам сброса отходов рядом с бункерными площадками и по 3 фактам выгрузки промышленных и строительных отходов. Всего с начала текущего года во взаимодействии с региональным оператором АО «Экология» в Самаре ликвидировано порядка 20 несанкционированных свалок. 

Напоминаем, что согласно статье 8.2 КоАП РФ за сброс отходов после строительных и ремонтных работ в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей (или приостановка деятельности на срок до 90 суток). За сброс любых отходов на почву земельных участков штраф для граждан составляет от 10 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 100 тысяч рублей (с конфискацией техники, из которой выгружались отходы), для юридических лиц – от 30 до 400 тысяч рублей (или приостановка деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспорта).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
8 июля 2025  11:02
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
216
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности
8 июля 2025  09:10
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности
181
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
7 июля 2025  19:04
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
936
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
7 июля 2025  13:34
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
528
В Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок
7 июля 2025  12:17
В Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок
319
Весь список