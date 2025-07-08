В Самаре приступили к ликвидации несанкционированной свалки

173

В Самаре началась ликвидация несанкционированной свалки площадью 3 гектара, расположенной вдоль дороги в поселок Рубежное. Соответствующее поручение дал глава города Самара Иван Носков во время рабочего выезда в Куйбышевский район. Работы должны быть выполнены в течение двух лет в рамках муниципальной экологической программы, средства на эти цели выделены из городского бюджета. Подрядчик на сегодняшний день вывез более 12 тысяч тонн мусора.



«Важно освободить Самару от наследия несанкционированных свалок, очистить ее водоемы. Эти задачи в регионах успешно решает нацпроект «Экологическое благополучие», - сказал глава города Самара Иван Носков. - Люди годами выбрасывали мусор по дороге в близлежащие поселки, и теперь предстоит вывезти из лесопосадки 104 тысячи тонн. В дальнейшем выполним озеленение, а сама территория будет отнесена к городским лесам. Жителей прошу бережнее относиться к природе!» - сказал глава города Самара Иван Носков.



Глава Самары поручил усилить в школах и детских садах экологическое просвещение детей, привлечь к этой работе общественное объединение детей и молодёжи «Движение первых», а вдоль загородных дорог разместить плакаты с напоминанием о штрафах за нанесение вреда природе.



«Сейчас подрядная организация работает круглосуточно: днем экскаватор создает насыпи, чтобы рабочие вечерней и ночной смены сразу же начинали погрузку и доставляли мусор на полигон, – рассказал руководитель управления окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Дмитрий Хаистов. - Чтобы собрать и вывезти мусор, технике приходится углубляться на 2-6 метров. Поскольку площадка не имеет твердого основания, во время дождей работы приостанавливаем. В основном вывозим с территории куски старого кровельного рубероида, доски, фрагменты конструкций снесенных дачных домов».



В рамках экологического надзора департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары ведутся административные расследования в отношении физических лиц – собственников транспорта по 43 фактам сброса отходов рядом с бункерными площадками и по 3 фактам выгрузки промышленных и строительных отходов. Всего с начала текущего года во взаимодействии с региональным оператором АО «Экология» в Самаре ликвидировано порядка 20 несанкционированных свалок.



Напоминаем, что согласно статье 8.2 КоАП РФ за сброс отходов после строительных и ремонтных работ в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей (или приостановка деятельности на срок до 90 суток). За сброс любых отходов на почву земельных участков штраф для граждан составляет от 10 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 100 тысяч рублей (с конфискацией техники, из которой выгружались отходы), для юридических лиц – от 30 до 400 тысяч рублей (или приостановка деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспорта).