В Самаре появятся новые парки и скверы

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Данные содержатся в новом Генплане Самары. Напомним, он был принят на заседании городской Думы 29 апреля 2022 года.

Так, парк намерены разбить в Красноглинском районе. Зона отдыха займет 20 гектаров.

«Парк в районе поселков «Жигулевские Ворота», «Красная Глинка» и «Управленческий», - говорится в документе.

Многофункциональная общественно-деловая зона разместится в Октябрьском районе, на пересечении улицы Ново-Садовой и 3 просеки (у дома № 164 А по улице. Ново-Садовой). Появится и три сквера. Их планируют разбить:

- между домами №№ 54, 56, 68 А по улице Полевой;

- по улице Авроры, вдоль дома № 122;

- по улице Авроры, вдоль домов №№ 146 А, Б, В, Г.

В Промышленном районе появится бульвар. Он протянется от улицы Георгия Димитрова до улицы Ташкентской. Территорию в 8 гектаров займет парк в Куйбышевском районе. Он разместится в границах улиц Саратовской, Тамбовской, Хасановской и Саратовского переулка.

Все «зеленые» зоны должны быть готовы к 2030 году. К этому же сроку намерены ввести в эксплуатацию транспортно-пересадочный узел «Пятилетка», расположенный в районе Кировского рынка. Он должен стать единым центром для всех видов наземного транспорта в Самаре, пишет ГТРК Самара.