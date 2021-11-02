В Самаре появится мурал с Мининым и Пожарским

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В Самаре станет на один мурал больше — в этот раз посвящен он будет патриотической тематике. В честь Дня народного единства группа художников из команд VGA и ЧЖНС начала оформлять фасады в Самарской области. Кроме нашего мегаполиса, в проекте участвуют Тольятти и Сызрань.

В центре сюжета рисунка — Минин и Пожарский в военном облачении, напоминающие былинных героев. В каждом городе воины изображены по-разному. Авторские эскизы готовили сами художники. Курирует проект Денис Вертиго, который работает над муралом в Самаре.

День народного единства – это праздник, посвященный событию, которое произошло более 400 лет назад в период Смутного времени. В 1612 году ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержало победу над польскими интервентами и освободило Москву, пишет Самарская газета.

Фото Дениса Вертиго