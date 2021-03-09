В Самаре пока не могут снести четыре старых дома

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По итогам электронных торгов ни одна из двух организаций не смогла доказать свою состоятельность для выполнения задачи по демонтажу ветхих построек.

Для поиска поставщиков этой услуги городская администрация разместила заявку на сайте госзакупок. В ней описаны требования к потенциальным исполнителям, а также перечень жилых домов, которые признаны аварийными и требуют сноса. Они находятся по адресам:

- Степана Разина, 106, литера "В";

- Чапаевская, 91-93, литера "Д";

- Садовая, 35, литера "ВВ1";

- Садовая, 228, литера "А".



Стартовая цена контракта составила 8 065 804,26 руб. Желание выиграть торги изъявило две компании. Однако оказалось, что обе фирмы не соответствовали заявленным в документации критериям, поэтому торги признали несостоявшимися, пишет Сова.инфо.