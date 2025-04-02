В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе

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В рамках оперативного совещания в администрации города главе Самары Ивану Носкову доложили о ходе генеральной уборки областного центра.

Муниципальное предприятие «Благоустройство» вывезло с городских дорог около 400 тонн смета и более 700 кубометров мусора и листвы.

По поручению главы города Самара Ивана Носкова в апреле муниципальное предприятие «Благоустройство» вдвое увеличивает суточный выход спецтехники. До конца апреля в городе проведут уборку после зимы около 13 млн кв.м дорог и тротуаров, 5,7 млн кв.м общественных пространств.

Напомним, общегородские субботники пройдут в Самаре 12 и 26 апреля. К участию в мероприятиях по наведению чистоты и порядка в городе приглашаются все неравнодушные горожане!