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В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки

7 апреля 2025 17:35
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За первые дни апреля в городе очистили 5,7 млн квадратных метров территорий и вывезли около 4 тысяч кубометров мусора.

7 апреля о промежуточных итогах генеральной уборки Самары доложили на оперативном совещании под руководством главы города Ивана Носкова. По информации департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города, за первые дни апреля в городе очистили 5,7 млн квадратных метров территорий и вывезли около 4 тысяч кубометров мусора. Глава города после внепланового объезда районов дал поручение всем главам районов увеличить темпы генеральной уборки и вывоза мусора после субботников.

«Сразу видно, где убирались на совесть, а где – «для галочки», или не убирались совсем. Много мусора на газонах у трамвайных путей и на самих путях. Убрать его – это недолго. Как и восстановить тактильную плитку у пешеходных переходов, – отметил глава города Самара Иван Носков по итогу объезда по районам. – Безответственное отношение к работе будем «лечить» ужесточением наказаний за ненадлежащее выполнение обязательств. Поэтому всем организациям, ответственным за чистоту в городе, лучше не ждать перемен и начинать работать сейчас».

Как доложили главе города, в Самаре отремонтировано более 730 урн, почти 600 элементов детских площадок и других малых архитектурных форм. Также продолжается очистка улично-дорожной сети, дороги в историческом центре города традиционно моют шампунем. Локально стартовало озеленение территорий – уже высажено два десятка деревьев и кустарников.

Весенний марафон чистоты в Самаре продлится весь апрель. Уже в следующие выходные, 12 апреля, на «Гагаринский» общегородской субботник приглашаются все жители города. Второй общегородской субботник состоится 26 апреля. Для желающих присоединиться к наведению порядка, в районах будут работать пункты выдачи инвентаря. Также для уборки на крупных общественных пространствах инвентарь будет предоставлен на месте проведения работ.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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