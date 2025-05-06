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В Самаре подвели итоги генеральной уборки города

6 мая 2025 13:33
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В Самаре подвели итоги генеральной уборки города

5 мая в рамках оперативного совещания в администрации Самары подвели итоги генеральной уборки города, которая стартовала в середине марта. 

 Приведено в порядок почти 43 млн квадратных метров городских территорий, дорожно-коммунальными службами вывезено более 39 тысяч кубометров мусора, веток, сухой листвы и смёта. Всего в весеннем марафоне чистоты в Самаре приняли участие более 350 тысяч человек, в том числе порядка 94 тысяч сотрудников сферы ЖКХ и благоустройства, в среднем ежесуточно было задействовано 114 единиц спецтехники. 

«Генеральная уборка города – это лишь начало преображения Самары в преддверии летнего сезона. Благоприятная погода позволила раньше срока начать масштабное озеленение, благоустройство дворов, ремонт дорог и учреждений соцсферы. Уверен, эта работа будет столь же слаженной, как и во время марафона чистоты. Дорожно-коммунальным службам, профильным предприятиям и районным администрациям необходимо сохранить набранный темп уборки – только так мы сможем и дальше поддерживать наш город в чистоте и порядке, делая его комфортным для жителей и привлекательным для туристов, – сказал глава города Самара Иван Носков. – Еще раз благодарю работников городских служб и всех, кто выходил на субботники в течение апреля – активных жителей, общественные организации, молодежь, работников соцсферы, депутатов, промышленников и предпринимателей. Каждый из вас внес свой вклад в общее дело и показал, как любит свой город». 

К высадке цветов сейчас подготавливают газоны на пешеходной ул. Ленинградской, параллельно ведется выравнивание люков и плитки. В ближайшее время там начнется художественное оформление распределительных шкафов компании «Ростелеком-Самара». По итогам голосования, которое провел на своей странице в соцсетях глава города Иван Носков, (https://t.me/ivan_noskov_samara/2488) жители выбрали вариант с размещением художественных репродукций старинных фотографий Самары.

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