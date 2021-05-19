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В Самаре подрядчик уже на треть справился с обновлением улицы Луначарского на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и поддерживаемого Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. На важном поперечнике, соединяющем две крупнейшие магистрали – улицу Ново-Садовая и Московское шоссе, выполняются комплексные работы в границах улицы Ново-Садовой и Автобусного проезда. Ранее здесь производили лишь поддерживающий ремонт.

Подчеркнем, что объект был взят в работу в числе первоочередных в текущем дорожно-строительном сезоне с учетом особой инфраструктурной значимости. Здесь и на прилегающей территории сквера Памяти Борцов Революции преображение ведется на средства сразу двух национальных проектов. Проезжая часть, тротуары, газоны, бортовой камень, инженерные коммуникации, средства организации дорожного движения приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» , а сквер благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» .

Немаловажным фактором, повлиявшим на включение улицы в перечень для проведения комплексных работ, стало и нахождение поблизости здания бывшей Фабрики-кухни. Этот уникальный архитектурный ансамбль имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, где после завершения реставрации разместится филиал Третьяковской галереи.

Напомним, ремонт улицы Луначарского начался с третьей декады апреля – с фрезерования полуразрушенного покрытия проезжей части в оба направления. Срезали два старых слоя общей толщиной в среднем 10 см. Помимо этого, дорогу подготовили к устройству нового полотна: нижний (выравнивающий) слой уже появился, а укладка верхнего запланирована в ближайшее время, после чего у автомобилистов появится возможность с комфортом проезжать почти по 3,5 тысячам кв. м дороги.

Сейчас рабочие занимаются монтажом бортового камня, установкой опалубки и так называемого бетонного замка, чтобы борт не отклонялся от проектной отметки относительно проезжей части, сообщает горадминистрация.

Кроме того, идет устройство тротуаров. Тактильные элементы повысят безопасность движения слабовидящих граждан. А пандусы на пешеходных переходах оценят все маломобильные горожане. Причем для «оформления» пандусов у съездов на примыкания впервые в Самаре с этого дорожно-строительного сезона используется бетонный камень новой формы .

«В текущем году в ходе ремонта объектов с применением плиточного покрытия выполняем устройство новых узлов примыкания к проезжей части. Эта практика распространена в Санкт-Петербурге и Москве. Такой пандус выглядит эстетично. Если раньше у нас был обычный бортовой камень – прямоугольной формы, который местами был специально занижен для удобства перемещения инвалидов-колясочников, родителей с детскими колясками, то сейчас мы располагаем готовыми бетонными формами – элементами в форме трапеции, которые красиво «очерчивают» четкие границы пандуса», – пояснил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Стоит также отметить, что на пешеходных зонах вместо асфальтобетона, который был здесь ранее, следуя пожеланиям жителей, укладывают плитку. Как отмечают специалисты, это современный, эстетичный, надежный и удобный в эксплуатации строительный материал. При строгом соблюдении технологии укладки (а за этим непрерывно следят заказчик в лице Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары и кураторы из МБУ «Дорожное хозяйство») лишняя влага будет отводиться с поверхности плиточного покрытия, защищая его от разрушений. Этому способствует многослойность: на щебеночное основание укладывается геотекстиль – нетканый материал «Дорнит», чтобы следующий слой – песчаный не проникал в каверны (полости) щебневого слоя и в целом слои не смешивались и не смещались. Последовательная укладка обеспечивает и ровность покрытия. Даже если необходимость во вскрытии возникнет (например, для неотложных работ на сетевых коммуникациях, для замены единичных элементов покрытия), плитку можно будет восстановить в кратчайший срок без привлечения дополнительных значительных средств.

В результате ремонта для пешеходов станут удобными порядка 3 тысяч кв. м тротуаров.

Гарантия на новое покрытие (тротуарное и автодорожное) составит 5 лет.

За работами наблюдают и общественники.

«Мы очень ждали реализации этого проекта. Даже организовали научно-практическую конференцию, для которой один из студентов готовил материал о том, как будет проходить благоустройство улицы Луначарского, – рассказала сотрудник Поволжского государственного колледжа Екатерина Перепелова. – Ранее по этой дороге невозможно было пройти. Порой приходилось перемещаться на проезжую часть, чтобы обойти большие лужи на тротуаре, разрушенный асфальт, избежать травм. Теперь начали делать дорогу, рядом тоже комплексно благоустраивают территории. Недалеко от колледжа будут и обновленный сквер, и филиал Третьяковской галереи. Так что по новой дороге будем часто в «Третьяковку» заходить. Это для нас счастье!».

Поскольку дорожный объект после развития инфраструктуры станет еще более востребованным, в ряде локаций создадут новые парковочные места. Они займут 358 кв. м.

В дальнейшем продолжат работы на люках колодцев (37 шт.), начнут облагораживать 1 644 кв. м газонов, смонтируют 31 опору уличного освещения, заасфальтируют съезды, нанесут разметку. В финальной стадии работ расставят 27 урн для мусора.

«Согласно муниципальному контракту подрядчику отведен срок до 30 августа. В настоящее время подрядная организация выполняет работы опережающими темпами», – добавил представитель курирующего муниципального учреждения.

Дорожный объект «забрендирован» в соответствии с официальной символикой нацпроекта «Безопасные качественные дороги»: информация о ремонте отражена на стендах, размещенных на границах участка обновления.