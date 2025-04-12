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В Самаре планируют увеличить парк мусоровозов на время субботников

12 апреля 2025 11:50
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В Самаре планируют увеличить парк мусоровозов на время субботников
 

На оперативном совещании главе города Ивану Носкову доложили, что для своевременной очистки контейнерных площадок во время субботников, региональный оператор увеличит количество работающей техники до 120 единиц, пишет Сова.

С начала апреля с придомовых, дворовых, внутриквартальных, неразграниченных и общественных пространств города уже собрали и отправили на утилизацию около 6,5 тыс. кубометров мусора, не относящегося к ТКО.

Заместитель главы города Михаил Малыхин отметил:

- Особое внимание уделим контролю вывоза мусора в Октябрьском, Кировском и Красноглинском районах. Количество мусора, который необходимо вывезти, в период генеральной уборки города, обычно увеличивается в 3-4 раза. В преддверии общегородских субботников работа будет отстроена.

Окончательной уборкой площадок занимаются управляющие организации. При необходимости помощь им окажет подрядчик департамента городского хозяйства и экологии.

Гендиректор АО "Экология" Андрей Шестаков прокомментировал:

- Генеральная уборка города набирает обороты, и регоператор также готов активизировать установку дополнительных контейнеров. Они не будут лишними там, где это действительно необходимо: прежде всего, ориентируемся на проблемные участки, по которым поступают жалобы от жителей. Для вывоза крупногабаритного мусора и других отходов с дополнительных мест складирования - чтобы работы были выполнены своевременно и качественно - задействуем дополнительную технику, порядка 40 машин.

Сейчас в Самаре установлено 1 600 новых контейнеров. До конца недели баки появятся еще в нескольких дворах на улице Волгина и Мориса Тореза.

В эти выходные, 12 апреля, на "Гагаринский" общегородской субботник приглашаются все жители города. Второй - состоится 26 апреля. В районах будут работать пункты выдачи инвентаря.

Также в Самаре за первые дни апреля собрали около четырех тысяч кубометров мусора.

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