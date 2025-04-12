В Самаре планируют увеличить парк мусоровозов на время субботников

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На оперативном совещании главе города Ивану Носкову доложили, что для своевременной очистки контейнерных площадок во время субботников, региональный оператор увеличит количество работающей техники до 120 единиц, пишет Сова.

С начала апреля с придомовых, дворовых, внутриквартальных, неразграниченных и общественных пространств города уже собрали и отправили на утилизацию около 6,5 тыс. кубометров мусора, не относящегося к ТКО.



Заместитель главы города Михаил Малыхин отметил:

- Особое внимание уделим контролю вывоза мусора в Октябрьском, Кировском и Красноглинском районах. Количество мусора, который необходимо вывезти, в период генеральной уборки города, обычно увеличивается в 3-4 раза. В преддверии общегородских субботников работа будет отстроена.

Окончательной уборкой площадок занимаются управляющие организации. При необходимости помощь им окажет подрядчик департамента городского хозяйства и экологии.



Гендиректор АО "Экология" Андрей Шестаков прокомментировал:

- Генеральная уборка города набирает обороты, и регоператор также готов активизировать установку дополнительных контейнеров. Они не будут лишними там, где это действительно необходимо: прежде всего, ориентируемся на проблемные участки, по которым поступают жалобы от жителей. Для вывоза крупногабаритного мусора и других отходов с дополнительных мест складирования - чтобы работы были выполнены своевременно и качественно - задействуем дополнительную технику, порядка 40 машин.

Сейчас в Самаре установлено 1 600 новых контейнеров. До конца недели баки появятся еще в нескольких дворах на улице Волгина и Мориса Тореза.



В эти выходные, 12 апреля, на "Гагаринский" общегородской субботник приглашаются все жители города. Второй - состоится 26 апреля. В районах будут работать пункты выдачи инвентаря.



Также в Самаре за первые дни апреля собрали около четырех тысяч кубометров мусора.