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В Самаре планируют решать вопрос о ликвидации рынка на Московском шоссе-Ново-Вокзальной

11 февраля 2022 13:40
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В Самаре планируют решать вопрос о ликвидации рынка на Московском шоссе-Ново-Вокзальной

Жители Самары снова поставили перед властями вопрос о судьбе рынка на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Обсуждение развернулось в «Твиттере».

По мнению некоторых горожан, рынок плохо выглядит и портит облик города. Другие же считают, что очень удобно расположение торговых рядов рядом с крупным жилым микрорайоном. И, видя такие разные позиции, чиновники отвечают очень осторожно:

— Вопрос о ликвидации рынка будет рассматриваться в рамках комплексного благоустройства территории Промышленного района с учетом мнения администрации Самары, департамента промышленности, экономического развития, инвестиций и торговли, а также коллективного мнения жителей района, — сообщили в департаменте управления имуществом.

Пока с площадки убирают только незаконные торговые павильоны. Несколько объектов демонтировали летом 2021 года.

— Территория с торговыми павильонами на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной официально не имеет статуса рынка. Часть торговцев имеет договоры с мэрией на аренду участка, часть — нет, — объяснил глава департамента промышленности, экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

При этом, по его словам, полностью сносить рынок не планировалось. Ему хотят придать презентабельный вид, пишет 63.ру.

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