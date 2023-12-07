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В Самаре перенесли строительство дороги в микрорайоне Орловский

7 декабря 2023 13:01
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В Самаре перенесли строительство дороги в микрорайоне Орловский

В Самаре объявили о внесении существенных изменений в муниципальную программу по сохранению и развитию дорожной инфраструктуры на период с 2022 по 2026 годы. Планы, касающиеся строительства дорог, подверглись корректировкам, а финансирование программы было пересмотрено вверх.

Согласно опубликованному проекту постановления, общий объем финансирования программы увеличится до 8,22 млрд рублей до 2026 года, что значительно превышает предыдущую оценку на более чем три миллиона рублей. На 2022 год было выделено 2,19 млрд рублей, на 2023 год - 2,99 млрд рублей, включая 1,01 млрд рублей в рамках нацпроекта "БКАД".

Тем не менее, несмотря на увеличение общего финансирования, некоторые проекты были перенесены. В частности, строительство дороги и проездов в микрорайоне Орловский, запланированное на 2025 год, было отложено на 2026 год с увеличением бюджета до 238,9 млн рублей, пишет АиФ Самара.

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