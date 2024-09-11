В Самаре парк экстремальных видов спорта закрыт на ремонт из-за вандализма посетителей

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Как сообщае стадион "Солидарность Самара Арена", с 11 сентября парк экстремальных видов спорта закрыт на ремонт до неопределенного времени.

И это вынужденная мера!

Администрация на ежедневной основе проводит восстановление и ремонт поврежденных фигур и спортивных снарядов, регламентные работы по обеспечению чистоты и контроля состояния объектов.

Но к сожалению, за последние несколько дней Парк экстремальных видов спорта подвергся преднамеренным хулиганским действиям, было зафиксировано уничтожение и порча государственной собственности.



И теперь требуется время на восстановление поврежденного имущества.