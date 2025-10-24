Я нашел ошибку
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В Самарской области за 10 дней выявлено 723 нарушения миграционного законодательства
Муниципальные служащие Самарской области могут подать заявки на премию «Служение»
самарцы стали активнее использовать мобильный интернет на прогулках
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка
Умер актер самарского театра драмы
В Самаре отремонтируют крышу дома на усадьбе купца Смирнова

24 октября 2025 17:34
110
В Самаре отремонтируют крышу дома на усадьбе купца Смирнова

В Самаре согласован проект ремонта крыши объекта культурного наследия регионального значения — жилого дома на усадьбе купца II гильдии Ивана Смирнова. Здание расположено на улице Степана Разина, 84 / Венцека, 24–26.

Как сообщает региональный ГИООКН, проект предусматривает демонтаж старого кровельного покрытия, обрешётки и повреждённых стропил, расчистку конструкций и чердачного перекрытия, установку паро- и гидроизоляции.

Также планируется монтаж новой фальцевой кровли из оцинкованных листов, устройство карнизных свесов, желобов и замена элементов водоотвода, включая воронки и обшивку вентканалов, пишет Самара-МК. 

Фото: Яндекс-карты

