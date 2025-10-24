В Самаре отремонтируют крышу дома на усадьбе купца Смирнова

110

В Самаре согласован проект ремонта крыши объекта культурного наследия регионального значения — жилого дома на усадьбе купца II гильдии Ивана Смирнова. Здание расположено на улице Степана Разина, 84 / Венцека, 24–26.

Как сообщает региональный ГИООКН, проект предусматривает демонтаж старого кровельного покрытия, обрешётки и повреждённых стропил, расчистку конструкций и чердачного перекрытия, установку паро- и гидроизоляции.

Также планируется монтаж новой фальцевой кровли из оцинкованных листов, устройство карнизных свесов, желобов и замена элементов водоотвода, включая воронки и обшивку вентканалов, пишет Самара-МК.

Фото: Яндекс-карты