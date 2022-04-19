В Самаре отмывают памятники и мемориальные доски

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В настоящее время в городе более 300 памятников и мемориальных досок, расположенных на площадях, в парках, около образовательных учреждений и других объектов.



Сегодня привели в порядок памятник Владимиру Высоцкому, расположенный в Ленинском районе около нового Дворца спорта. Напомним, что в этом году отмечается 55-летний юбилей со дня первого концерта легендарного барда в Куйбышеве.



Комплексная уборка ведется в несколько этапов. Сначала поверхность памятника очищается от пыли, грязи и биологических наслоений обычной водой. Затем наносится моющее средство – нейтральный специальный раствор, который не содержит веществ, способных повредить сооружение. Далее нанесенный раствор смывается чистой водой.



После этого рабочие производят вручную натирку. Это способствует дальнейшей защите объекта от пыли, солнечных лучей. Такого покрытия хватает, как правило, на год.

Фото: администрация Самары